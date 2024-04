A- A+

INOVAÇÃO Inscrições abertas para a Conferência Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife Conferência vai discutir desafios e propostas das políticas públicas do município voltadas ao tema

Estão abertas as inscrições para participar da Conferência Municipal de Ciências, que acontece na próxima segunda-feira (15), das 8h às 18h, no Compaz Dom Helder Câmara, na Comunidade do Coque, bairro de Joana Bezerra, região central do Recife.

Com um dia inteiro de programação, a conferência vai discutir desafios e propostas das políticas públicas do município voltadas ao tema. O direcionamento é buscar ampliar e fortalecer o debate dentro das comunidades do Recife, estimulando a inclusão popular na construção de projetos na área da tecnologia e da inovação.

As inscrições para participar do evento são gratuitas e podem ser realizadas até este sábado (13) através do endereço https://www.e-inscricao.com/setdigital/confctirecife. Qualquer pessoa interessada pode se inscrever.

Desenvolvimento Social

Com o tema “Desenvolvimento Social - Política Públicas de CT&I da Periferia ao Centro do Recife”, a conferência deve reunir moradores das comunidades periféricas da cidade, gestores públicos, academia, empresas e representantes de organizações sociais.

Os presentes devem discutir sobre as demandas dos setores da sociedade e o uso de tecnologia para solucionar desafios do município, por meio da criação de projetos que viabilizem uma construção social mais efetiva, tornando o Recife uma cidade mais tecnológica e democrática.

Além disso, o evento também deve contar com painéis que explicarão melhor o tema, além de três grupos de trabalhos. Os resultados obtidos pelos grupos e discussões serão apresentados na Conferência Nacional, que acontece em junho, em Brasília (DF).

A conferência é organizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Recife e conta com o apoio direto do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.

