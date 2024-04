A- A+

EDUCAÇÃO Inscrições abertas para a Olimpíada Brasileira de Robótica 2024 A competição é voltada para estudantes do ensino fundamental, médio e técnico. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por um professor ou mentor

Estão abertas as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica (OBR) 2024. Até o próximo dia 10 de maio, estudantes de escola pública ou privada do ensino fundamental, médio ou técnico de todo o Brasil poderão se inscrever para participar das etapas presenciais da competição.

As inscrições, que são gratuitas, devem ser feitas por um professor ou mentor de uma instituição de ensino.

Os estudantes selecionados participarão em duas modalidades, prática e teórica, com os desafios adequados tanto para os alunos que nunca estudaram robótica; quanto para o público de escolas que já têm contato com a robótica educacional.

Competição

A modalidade teórica é composta por uma prova escrita que pode ser aplicada na escola do aluno ou de forma híbrida. Os estudantes concorrem a uma medalha de acordo com o seu desempenho.

Alunos do Ensino Médio podem utilizar a nota dessa modalidade para concorrer às vagas olímpicas para o ensino superior; processo no qual o aluno consegue ingressar em uma universidade pública utilizando sua nota em olimpíadas científicas, sem a necessidade de prestar vestibular.

Já a prática acontece em dois formatos; presencial e virtual. No formato presencial, há uma nova categoria, a Robótica Artística. Nela, os alunos devem formar equipes e desenvolver uma apresentação artística, que envolva alguma performance, como show, teatro, mágica, entre outros, junto com um robô autônomo que deverá interagir durante a apresentação.

A outra categoria desta etapa é a modalidade de resgate, na qual os alunos devem desenvolver um robô que, durante uma prova prática, consiga resgatar “vítimas” em um ambiente simulado.

A modalidade presencial acontece através de competições regionais e estaduais que classificam as equipes de estudantes para uma final nacional, que acontecerá em Goiânia, em Goiás, em outubro. A equipe vencedora conquista uma vaga para o mundial de robótica RoboCup, em 2025.

Dentro da modalidade prática virtual, os estudantes podem participar da categoria Apresentação, na qual as equipes demonstram, em vídeo, um projeto de robô de resgate desenvolvido por eles e que relaciona a robótica a uma das seguintes categorias: Maker, Inovação, Programação, Trabalho em Equipe, Modelagem Virtual, Responsabilidade Social e Divulgação Científica.

Na Simulação, os estudantes montam e programam um robô virtual que precisa realizar o resgate de vítimas em uma situação de desastre.

Aprendizagem

De acordo com o representante da OBR em Pernambuco, o professor Henrique Foresti, a competição de robótica é um momento de protagonismo para os estudantes, quando eles podem aplicar seus conhecimentos teóricos, mas também desenvolvem habilidades práticas essenciais para o crescimento pessoal e profissional.

"A competição não se limita apenas ao lado competitivo, mas também fomenta valores de cooperação e compartilhamento. Os estudantes aprendem a lidar com a frustração e a importância do trabalho em equipe, pois percebem que, mais do que competir, estão colaborando em um ambiente de 'coopetição', onde o aprendizado conjunto e a troca de experiências são valorizados", ressaltou o professor.

O professor Cid Espíndola, da Escola Municipal Antônio Farias Filho, localizada no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife, que preparou a equipe ganhadora da Etapa Nacional 2023, em Salvador, e ainda conquistou o "Super Time", um dos prêmios extra de participação, ressaltou os principais pilares na preparação dos alunos para se destacarem no campeonato.

"Começamos essa preparação logo no incício do período letivo, e focamos muito em disciplina; na concentração; em trabalhar bem erros e acertos, e no trabalho em equipe. Também tentamos sempre mostrar pra eles que é bom errar. Porque quando a gente erra muito, a gente descobre como não errar. Na robótica, só existe uma maneira de chegar ao resultado, concluindo os desafios que são propostos", afirmou o professor Cid.

Categorias separadas

Não é necessário participar da modalidade teórica para poder participar da prática, mas em todas as modalidades o estudante deve ter no máximo 19 anos.

Em 2023, mais de 200 mil estudantes participaram da OBR. Pernambuco é um estado que tem uma participação muito expressiva e tradicional na olimpíada, tanto na modalidade teórica como na parte prática. No ano passado, foram cerca de 8.500 estudantes pernambucanos inscritos, sendo mais de 7 mil na teórica e mil nas modalidades práticas; presencial e virtual.

A OBR é uma olimpíada científica que tem como objetivo incentivar o estudo da robótica e estimular os jovens às carreiras científico-tecnológicas.

A edição de 2024 tem apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e conta com o suporte da RoboCup Brasil, uma organização sem fins lucrativos, coordenado de forma voluntária por um grupo composto por cientistas e doutores na área de robótica e tecnologia das maiores e melhores universidades públicas e particulares do Brasil.

Calendário de Inscrições

Para se inscrever, os professores devem acessar o site da OBR e seguir as instruções do Manual de Inscrição. Cada modalidade possui um prazo diferente. Confira as datas abaixo:

Modalidade Teórica:

Até 10 de maio



Modalidade Prática Presencial

Até 10 de maio

Modalidade Prática Virtual

Até 30 de junho

