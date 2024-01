A- A+

CARNAVAL DE PERNAMBUCO Inscrições abertas para blocos, agremiações e troças do Carnaval Papangu em Bezerros Cadastro pode ser feito de maneira presencial ou on-line até dia 16 de janeiro

Estão abertas as inscrições de agremiações, blocos e troças para o famoso Carnaval do Papangu 2024, em Bezerros, no Agreste de Pernambuco. A prefeitura da cidade informou que o cadastro segue até o dia 16 de janeiro, de forma on-line e presencial.

Uma das normas exigidas para o cadastro de cada agremiação, bloco ou troça, é a inclusão - mínima - de cinco pessoas trajadas de Papangu, legitimando, assim, o símbolo do carnaval de Bezerros e sua presença nos festejos.

As inscrições devem ser feitas na Secretaria de Turismo e Cultura, localizada na Rua Alcides de Andrade Lima, Nº 17/35, Centro - Bezerros - PE, de segunda a sexta-feira, das 08h às 15h, caso seja presencialmente. Já de maneira on-line, a documentação necessária e a ficha de inscrição, devidamente preenchida e assinada, devem ser enviadas para o e-mail [email protected], em formato PDF.

Os interessados podem ter mais informações pelo site oficial da Prefeitura de Bezerros, na aba “Projetos Especiais - Carnaval do Papangu 2024” ou através do telefone (81) 3728-6706.



