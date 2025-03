Inscrições abertas para programa de bolsas de estudo que já levou brasileiros a Harvard; saiba mais

A- A+

Estudantes brasileiros que querem aprender nas melhores universidades do Brasil e do mundo podem contar com uma ajuda valiosa para potencializar seus estudos: as bolsas do programa Líderes Estudar, que está com inscrições abertas até 6 de abril.

Criada em 1991 pela Fundação Estudar, a iniciativa oferece bolsas que cobrem até 90% dos custos acadêmicos e despesas pessoais, como moradia, transporte, alimentação e livros, para brasileiros aceitos em instituições de excelência no Brasil e no exterior.

Em suas mais de três décadas de história, o programa já financiou os estudos de 114 brasileiros em Harvard. Em 2025, ele busca talentos de diversas áreas, incluindo ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), saúde, agroindústria e mercado financeiro. As inscrições estarão abertas apenas uma vez neste ano e podem ser feitas no site oficial do programa.

O público-alvo é composto por brasileiros de até 34 anos com excelência acadêmica, perfil realizador, que entendem as conquistas coletivas como maiores do que as individuais e que saibam da importância de liderar pelo exemplo, contribuindo para transformar o Brasil. São jovens que sonham grande, têm ambição de deixar um legado e se destacam por iniciativas concretas em suas trajetórias.

A campanha deste ano apresenta um grande diferencial: a integração do Programa de Bolsas Tech Fellow como uma vertical do Programa de Bolsas Líderes Estudar. Esta iniciativa, que até então era um programa de bolsas separado, passa a fazer parte do Programa de Bolsas Líderes Estudar, fortalecendo as conexões e ampliando o impacto da comunidade da Fundação Estudar.

Muito mais do que uma bolsa de estudos

Com 33 anos de história, o programa já beneficiou mais de 900 pessoas, criando uma comunidade diversa e influente que se destaca em diferentes setores. O efeito do programa não se restringe aos números de bolsas concedidas, já que quem se torna fellow Estudar passa a receber apoio vitalício da organização.

Segundo pesquisa de mensuração de impacto, realizada pela própria Fundação Estudar, os bolsistas se destacam por sua rápida ascensão profissional e influência no mercado de trabalho. Em média, 76% assumem posições de liderança em até três anos após a formação.

A comunidade formada pela Fundação Estudar também se destaca no empreendedorismo. Dos 81% dos membros que iniciaram seus próprios negócios após ingressarem no programa, mais da metade afirma que as conexões proporcionadas pela rede foram determinantes para o crescimento de suas iniciativas.

“Esses números não apenas ilustram o sucesso individual dos participantes, mas também destacam o impacto coletivo que a rede promove na sociedade brasileira, transformando o sonho grande em ações concretas”, afirma Lucas Mendes, diretor-executivo da Fundação Estudar.

Além dos resultados profissionais, o programa promove um ciclo virtuoso de transformação, em que cada bolsista atua como um agente de mudança em sua área e no Brasil. Os membros da rede têm papel decisivo em projetos que otimizam processos, geram inovações tecnológicas e impulsionam o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

“O programa valoriza não apenas a excelência acadêmica e os feitos concretos dos candidatos, mas também observa, de acordo com a área e a etapa de carreira, os comportamentos que fizeram com que a pessoa chegasse lá, como a ambição e vontade de deixar um legado coletivo, o pensamento crítico, a capacidade de mobilização e a busca incessante por se desenvolver. Ao apoiar talentos excepcionais e conectá-los a uma rede de oportunidades, o Programa de Bolsas Líderes Estudar cumpre sua missão de moldar o futuro do país, consolidando-se como uma referência em desenvolvimento de pessoas que são exemplos em seus setores”, afirma Mendes, que também é fellow da instituição da turma de 2014.

