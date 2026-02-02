Inscrições abertas para programa voltado à terceira idade na Faculdade Senac Pernambuco

A- A+

A Faculdade Senac Pernambuco está com inscrições abertas, até o próximo dia 8, para o programa Faculdade Aberta à Terceira Idade (FATI). A iniciativa oferece 143 vagas gratuitas distribuídas em 53 unidades curriculares dos cursos de graduação, de forma exclusiva, para pessoas com 60 anos ou mais que tenham Ensino Médio completo.

Há ofertas nas unidades do Senac de Recife, Caruaru e também Petrolina. Os participantes têm a chance de ampliar conhecimentos em áreas como Administração, Gastronomia, Design de Moda, Enfermagem, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Estética e Cosmética, Gestão e Marketing. O FATI ainda oferece suporte adequado, incluindo recursos de acessibilidade e apoio pedagógico.



A ideia do programa é promover a integração e o desenvolvimento educacional, sociocultural, político e intergeracional da pessoa idosa em Pernambuco.



"Em 2025, a Faculdade Senac PE foi reconhecida pelo FATI com o Selo ODS 4 - Educação de Qualidade, uma certificação nacional que destaca instituições de ensino comprometidas com o avanço da Agenda 2030 no país. Atualmente, o programa reúne alunos entre 60 a 74 anos, que compartilham o ambiente acadêmico com jovens a partir dos 18 anos. Essa diversidade de gerações enriquece o processo de aprendizagem e reafirma o nosso compromisso com uma educação acessível e transformadora", destaca Michelle Pinheiro, Coordenadora de Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação do Senac PE.





Processo seletivo

O processo seletivo para quem tem o interesse em ingressas no FATI será feito em três etapas: inscrição, com preenchimento do formulário no site; envio de documentos digitalizados frente e verso (CPF, RG, comprovante de residência, ficha 19 e/ou certificado de conclusão do Ensino Médio); e entrevista com a coordenação do curso escolhido, de forma presencial ou remota.



Os interessados podem se inscrever no site através deste link, onde também está disponível o edital completo do processo. O resultado da seleção será divulgado no dia 13 de fevereiro e as aulas estão previstas para começar no dia 23 de fevereiro. Para mais informações, basta acessar o site da Faculdade Senac PE, entrar em contato pelo telefone (81) 3413.6666 ou procurar as unidades da instituição nas três cidades.

