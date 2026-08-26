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Educação Inscrições abertas para seleção para intercâmbio de professores no Programa Ganhe o Mundo Ao total, são 200 vagas para professores efetivos da Rede Estadual de Pernambuco realizarem intercâmbio no Canadá, Inglaterra, Chile e Argentina

Foi aberto, nesta quarta-feira (26), o edital de seleções de professores da Rede Estadual de Ensino para o Programa Ganhe o Mundo (PGM) Professor.

A iniciativa do Governo de Pernambuco, através da Secretaria Estadual de Educação (SEE), oferece 200 vagas para intercâmbio em diferentes países. São 100 vagas para o Canadá, 50 para a Inglaterra, 25 para o Chile e 25 para a Argentina.

Do total de vagas oferecidas, 90 são voltadas para professores de línguas (60 para inglês e 30 para espanhol). As demais ficam à disposição de professores das outras disciplinas da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) que desenvolvem ações de internacionalização do currículo ou de preparação dos alunos para vivências no exterior.

As inscrições podem ser realizadas até às 23h do dia 11 de setembro, de forma gratuita, por meio do site do Instituto Avalia. Em 19 de novembro será divulgada a classificação final.

Os docentes escolhidos serão contemplados com um curso presencial no país de destino, com aulas do idioma local voltadas ao desenvolvimento profissional.

Processo seletivo

De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o processo seletivo acontece em duas fases. Na primeira, ocorre a verificação dos requisitos, de caráter eliminatório. Posteriormente, serão analisados os currículos, os Projetos Pedagógicos de Intervenção (PPI), vídeos de apresentação e da avaliação de proficiência no idioma, de caráter eliminatório e classificatório.

Os professores selecionados terão direito a uma bolsa-instalação e a duas bolsas de manutenção, no valor de R$ 1.620 cada, além do custeio de visto, passaporte e seguro-viagem.

Para participar do processo seletivo, o pedagogo deve ser servidor efetivo da Rede Estadual de Ensino, não estar em estágio probatório, cedido ou em licença, nem ter cometido falta disciplinar grave.

Ainda segundo a SEE, o candidato não pode ter participado de intercâmbio internacional nos últimos três anos nem estar próximo da aposentadoria compulsória.

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