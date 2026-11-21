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CONSCIÊNCIA NEGRA Inscrições abertas para seminário gratuito sobre políticas afirmativas e representatividade racial Encontro será realizado na Unicap, no Recife, com participação de pesquisadores e representantes da sociedade civil

A ONG Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero realiza, no dia 27 de novembro, um seminário sobre políticas afirmativas, democracia e representatividade racial.

O encontro será das 14h às 17h, no Auditório Dom Helder, na Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), no bairro da Boa Vista, no Recife. A participação é gratuita, mediante inscrição através de formulário on-line.

O evento é promovido em parceria com o Instituto Ella Criações Educativas e integra a programação do Novembro Negro da Gestos.

Debate

A programação terá mediação de Thiago Jerohan, assessor de projetos da Gestos, e participação de três convidados com atuação nas áreas de educação, direitos humanos, raça e gênero.

O debate abordará os avanços das políticas afirmativas no Brasil, as barreiras ainda existentes e os desafios para ampliar a presença de pessoas negras nos espaços de poder e decisão.

Um dos participantes será Marco Antônio Lima, professor adjunto da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), pesquisador das relações entre linguagem, raça, racismo e antirracismo e Abiyan no Terreiro Ilê Axé Alagbede Orun, no Recife.

Também estará presente Ialley Lopes, psicóloga clínica, filósofa e doutoranda em Filosofia pela UFPE, que pesquisa questões relacionadas à linguagem, racialidade e gênero.

A mesa contará ainda com Siméia Mello, cofundadora e diretora do Instituto Ella Criações Educativas, educadora e mestra em Língua Portuguesa pela PUC-SP.

“Acredito que a discussão do seminário pode contribuir para pensarmos como transformar os avanços das políticas afirmativas em mudanças institucionais concretas e permanentes”, afirmou Simélia.

A coordenadora de Articulação Política, Relações Internacionais e Comunicação da Gestos, Juliana Cesar, afirma que o seminário pretende discutir os resultados das ações afirmativas e os obstáculos que ainda dificultam a promoção da justiça racial.



“O seminário será uma oportunidade de reunir diferentes experiências e perspectivas para refletir sobre os avanços conquistados, reconhecer as barreiras que persistem e discutir os caminhos necessários para que a justiça racial se traduza em mudanças concretas na sociedade brasileira”, destacou.

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