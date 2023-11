A- A+

Enfermagem Inscrições abertas para submissão de trabalhos acadêmicos que serão apresentados durante a 1ª JENF Evento é uma iniciativa do Sistema de Ensino Lavoisier, núcleo de educação continuada do Coren-PE

Estão abertas as inscrições para a submissão dos trabalhos acadêmicos que serão apresentados durante a 1ª Jornada Científica de Enfermagem Baseada em Evidências, promovida pelo Sistema de Ensino Lavoisier / Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. A 1ª JENF será realizada nos dias 12 e 13 de dezembro, no auditório do Brum, no Centro de Convenções, em Olinda. As inscrições dos trabalhos para a avaliação são gratuitas e seguem até o dia 22 de novembro através do site.

As pesquisas submetidas devem obedecer a um dos três eixos temáticos: “1. avanços tecnológicos, práticas avançadas e inteligência artificial na assistência de Enfermagem”; “2. dimensão ético, política e liderança nas práticas profissionais”; ou “3. formação, educação e gestão em Enfermagem no contexto da transculturalidade e cuidado sensível à diversidade humana”. Podem ser submetidos trabalhos acadêmicos elaborados tanto por profissionais, quanto por estudantes da área, desde que um dos autores seja graduado em enfermagem.

“A viabilização de espaços para divulgação de pesquisas científicas foi um dos focos principais do Sistema Educacional Lavoisier desde o início da atual gestão do Conselho, por entendermos que a socialização desses resultados contribui para o fortalecimento da enfermagem enquanto ciência. Em tempos de mudança de paradigma da profissão, com o advento da lei do piso salarial, favorecer o estabelecimento da profissão em seu caráter científico agrega valor é propícia o reconhecimento social dos profissionais da enfermagem’, destaca a Coordenadora do SEL e Conselheira do Coren-PE, Drª Suzana Costa.

1ª JENF

A 1ª edição da Jornada Científica de Enfermagem Baseada em Evidências é uma iniciativa do Sistema de Ensino Lavoisier, núcleo de educação continuada do Coren-PE. Ao todo, foram disponibilizadas 300 vagas para o evento e o preenchimento ocorreu em tempo recorde. Em menos de uma hora, todas as vagas foram preenchidas, o que de acordo com a Coordenadora do SEL, demonstra o interesse dos estudantes e profissionais da área de enfermagem por eventos focados em conhecimento científicos.

“No processo de estabelecimento do Sistema Educacional Lavoisier, vivenciamos muitos desafios na sensibilização da categoria sobre a importância da educação permanente para o empoderamento profissional. Estamos vivendo a experiência de passar de uma primeira fase, onde tínhamos uma baixa adesão às atividades ofertadas, para um momento em que as vagas são ocupadas em poucos minutos. Essa alta procura representa que a categoria, nesses três anos, reconheceu a importância de se aprimorar tecnicamente de forma contínua, bem como da valorização das atividades ofertadas pelo SEL com todo apoio da gestão do Coren-PE”, destaca Drª Suzana Costa.

