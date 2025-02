A- A+

Ação social TJPE abre inscrições gratuitas para Casamento Coletivo em Surubim, na Zona da Mata de Pernambuco Inscrições são gratuitas e atenderão até 30 casais do município que desejam emitir sua certidão de casamento e participar da cerimônia

O Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania (Cejusc) de Surubim, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), está com inscrições abertas, até 28 de fevereiro, para a celebração de Casamento Coletivo no município da Zona da Mata de Pernambuco.

As inscrições são gratuitas e atenderão até 30 casais do município que desejam emitir sua certidão de casamento e participar da cerimônia.

Para se inscrever, os noivos interessados devem ir até a sede do Juizado Especial de Surubim, Avenida Oscar Loureiro, número 190, e apresentar certidão de nascimento original e comprovante de residência, além de entregar cópias do RG e do CPF.

Caso algum dos noivos seja divorciado ou viúvo, é necessário apresentar também a certidão comprobatória. Além disso, é necessário o RG e CPF de duas testemunhas que acompanharão os cônjuges no dia da cerimônia.

Caso os interessados não tenham alguma das certidões exigidas, é possível retirar o encaminhamento de solicitação na própria Defensoria Pública, para garantir a gratuidade da 2ª via das certidões exigidas. As certidões não podem estar plastificadas.

Para o momento de inscrição, não é preciso levar as testemunhas para a Defensoria, bastando apenas a presença de noiva e noivo.

“A cerimônia é um momento de celebração da união e do amor, o início de construção de uma nova história na vida desses casais, em que o TJPE se faz presente para facilitar a formalização desse vínculo”, conta o juiz de Direito responsável pela Cejusc do município e que celebrará o evento, Eurico Brandão.

A cerimônia do Casamento Coletivo acontece no dia 18 de março, na Casa das Juventudes de Surubim, às 10h.

Serviço - Casamento Coletivo em Surubim

Inscrições

Período: até 28 de fevereiro

Horário de atendimento: das 8h às 14h

Local: Juizado Especial de Surubim, Av. Oscar Loureiro, n. 190

Cerimônia

Data do casamento: 18 de março

Horário: 10h

Local: Casa das Juventudes de Surubim



