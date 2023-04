Inscrições de concurso público para professores da Rede Municipal do Recife acabam nesta terça

A- A+

As inscrições do concurso público para professores da Rede Municipal do Recife encerram nesta terça-feira (25). Ao todo, estão sendo ofertadas mil vagas para educação infantil e ensino fundamental. As provas escritas estão previstas para o dia 11 de junho.

Com taxa no valor de R$ 157,28, o cadastro está sendo realizado exclusivamente pela internet, através do site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), banca organizadora do certame. O edital e o link de inscrição podem ser acessados aqui.

Do total de vagas, 800 são para formação em magistério, pedagogia ou licenciatura plena, e 200 para graduação em curso de licenciatura plena nas disciplinas de Artes, Ciências, Língua Portuguesa, Matemática, Educação Física, Geografia, História e Língua Inglesa.

As provas contarão com 122 questões, sendo 70 de conhecimentos específicos, 50 de conhecimentos básicos e duas questões discursivas, além de prova prática, todas com caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos (caráter classificatório). O teste terá duração de quatro horas e 30 minutos.

A novidade do certame é a prova prática. Com caráter classificatório e eliminatório, participam desta etapa os candidatos mais bem classificados, considerando a soma das notas nas provas objetivas e discursivas. A prova prática consistirá em envio de um plano de aula e apresentação de uma aula prática, via vídeo, com duração mínima de 15 minutos e com o objetivo de verificar os conhecimentos e o desempenho didático do candidato.

Veja também

Argentina Buenos Aires respira fumaça e cheiro de queimado devido a incêndio no Uruguai