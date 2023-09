A- A+

OPORTUNIDADE Inscrições do programa de intercâmbio "Recife no Mundo" encerram nesta sexta-feira Iniciativa contempla estudantes e professores da Rede Municipal do Recife; Canadá, Estados Unidos e Reino Unido são os países parceiros

Estudantes do 8º ano e professores da Rede Municipal de Ensino do Recife têm até esta sexta-feira (22) para se inscreverem no “Recife no Mundo”. O programa de intercâmbio e cursos de inglês da Prefeitura do Recife tem o objetivo de motivar a aprendizagem de uma nova língua e fortalecer a educação da cidade. Os interessados podem se cadastrar através do Portal da Educação do Recife ou pelo Conecta Recife. Canadá, Estados Unidos e Reino Unido são países parceiros desta primeira edição.

A capital pernambucana será pioneira a nível nacional no intercâmbio no formato “summer camp” - que utiliza as férias para aprimorar um idioma - e para estudantes do Ensino Fundamental (8º ano) e professores.

O programa irá oferecer a alunos e docentes da rede pública municipal, de forma gratuita, cursos de língua inglesa e a experiência de um intercâmbio internacional. Esta será uma concretização da necessidade de proporcionar o aperfeiçoamento e a habilidade comunicativa dos participantes no idioma estrangeiro, promovendo a inserção em outras culturas e abrindo novas possibilidades através da comunicação.

Incentivar a aprendizagem de uma língua estrangeira e contribuir para o desenvolvimento acadêmico, cultural e social dos estudantes e professores da rede municipal do Recife também é outro importante objetivo do projeto.

Com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), o ensino da língua estrangeira tornou-se obrigatório a partir dos Anos Finais do Ensino Fundamental. Aprendendo uma nova língua e tendo a possibilidade de praticá-la em outros países possibilita aos indivíduos uma participação no mundo através de trocas sociais.

A iniciativa irá envolver estudantes dos Anos Finais (8º ano) e professores com Licenciatura em Letras (língua inglesa), sendo docentes em sala de aula ou em cargos de gestão. Canadá, Estados Unidos e Inglaterra são os destinos já confirmados para o intercâmbio, até o momento. Os cursos serão abertos para mil estudantes e 50 professores. Para o intercâmbio internacional serão selecionados, dentre os participantes dos cursos de língua, 100 estudantes e 10 docentes.

Os cursos de língua inglesa dos estudantes serão realizados de forma presencial e eles receberão material didático e de áudio e vídeo para estudar antes da avaliação. As aulas serão realizadas no contraturno das atividades comuns curriculares, quatro vezes na semana. O requisito para participar é estar matriculado no 8º ano de qualquer escola municipal do Recife.

Já para os professores, o curso será no formato híbrido, ou seja, presencial e online, totalizando 3h30 de atividades semanais. O requisito para participar é ter Licenciatura em Letras, estar a mais de dois anos da aposentadoria ao final do programa e não solicitar cessão, transferência ou exoneração por um período de dois anos após o término do intercâmbio.

A viagem aos países de língua inglesa chega como um complemento de todo o aprendizado durante o período de aulas do curso de língua inglesa. O objetivo é desenvolver com nativos tudo o que foi aprendido em sala, além de trabalhar as relações interpessoais, troca de experiências, conhecimento de novas culturas e o desenvolvimento de aptidões que vão além do universo acadêmico, permitindo aos estudantes e profissionais da educação da rede municipal do Recife, um retorno ao país de origem com a bagagem repleta de novas vivências, muito mais independência e consciência cultural, social e de mundo.

É importante destacar que os custos dos cursos de línguas e do intercâmbio serão pagos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação do Município. O programa também oferecerá passaporte e visto, kit viagem, estadia em dormitório de universidade, curso de língua inglesa no exterior, seguro saúde e todo apoio da Secretaria de Educação do Recife.

Veja também

Inglaterra Premier britânico nega interrupção de esforços contra mudanças climáticas após adiar metas cruciais