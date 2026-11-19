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Educação Inscrições gratuitas para Hackathon Inova.aê terminam nesta sexta-feira (20) Terceira edição da maratona de inovação acessível acontece de 25 a 27 de novembro, no Recife, e soma R$ 6 mil reais em premiação, além de programas de desenvolvimentos para os vencedores

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O prazo para as inscrições no Hackathon Inova.aê 2026 termina nesta sexta-feira (20). Realizada pelo Instituto Eficientes, a terceira edição acontece de 25 a 27 de novembro, a partir das 9h, na Uninassau, Campus das Graças, no Recife, e reunirá 50 participantes para desenvolver soluções acessíveis de combate à desinformação durante os períodos eleitorais.

O evento é gratuito e, além da experiência de formação e desenvolvimento de projetos, vai oferecer às equipes vencedores um total de R$ 6 mil em prêmios e iniciativas de desenvolvimento, como oportunidades de pré-incubação e cursos de qualificação profissional.

Aberto a pessoas de diferentes áreas de conhecimento e atuação, incluindo comunicação, tecnologia, design, pesquisa e inovação, o evento incentiva a participação de pessoas com deficiência, assim como a de interessados em contribuir com diferentes experiências e perspectivas no campo da inclusão e acessibilidade.

A lista de selecionados será divulgada no sábado (21). Os participantes serão distribuídos em dez equipes multidisciplinares, que terão acesso a oficinas, mentorias e atividades práticas para desenvolver e apresentar suas propostas a uma banca avaliadora.

“Queremos ver os participantes transformando os desafios apresentados em soluções que possam ser desenvolvidas e aplicadas na sociedade. O Hackathon é uma oportunidade de reunir diferentes talentos, estimular a colaboração e mostrar que é possível enfrentar a desinformação com propostas que tenham continuidade depois do evento”, afirmou Larissa Pontes, presidente do Instituto Eficientes

Premiação

Por meio de uma parceria do Instituto Eficientes com a Fundação Tide Setubal, Porto Digital e Google Brasil, as três equipes mais bem avaliadas receberão, juntas, R$ 6 mil em premiações em dinheiro e oportunidades de desenvolvimento. A equipe vencedora será contemplada com R$ 3 mil, além de acesso direto a um programa de pré-incubação, horas de coworking, visita guiada ao NERD (Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital), nova plataforma de negócios e hub de inovação do Porto Digital, e cursos com certificados profissionais do programa Cresça com o Google.

O segundo lugar será contemplado com R$ 2 mil, enquanto o terceiro receberá R$ 1 mil. Ambas as equipes também terão prioridade na seleção para programas de pré-incubação, além de horas de coworking e visitas guiadas ao NERD. As oportunidades buscam contribuir para que os projetos desenvolvidos durante o Hackathon possam avançar após o encerramento do evento.

Parcerias

O Hackathon Inova.aê 2026 é uma realização do Instituto Eficientes, com patrocínio Master do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), patrocínio de Inovação do Fundo de Apoio ao Jornalismo (FAJ) e parceria estratégica da Uninassau. A premiação conta com a parceria da Fundação Tide Setubal, Google e Porto Digital, a partir do contrato de gestão com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE).

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