A- A+

Galo da Madrugada 2026 Inscrições já estão abertas para a 3ª edição da Corrida do Galo Mantendo a tradição dos dois anos anteriores, o Galo da Madrugada também pemiará os corredores com as melhores fantasias.

Com inscrições abertas para a sua terceira edição, que acontece em 1º de fevereiro, a Corrida do Galo, já famosa por corredores fantasiados, pretende reunir, em 2026, cerca de 20 mil pessoas, entre corredores e foliões em geral, na Avenida Guararapes - local de partida e de chegada da corrida. Até o momento, mais de 2,5 mil inscrições já foram confirmadas e a organização espera a participação de cerca de 30 mil pessoas.

Pelo terceiro ano consecutivo, a corrida ocorre no penúltimo domingo antes do desfile do Sábado de Zé Pereira. Com largada às 5h30, o percurso inclui as avenidas Guararapes (próximo aos Correios, largada e chegada), Dantas Barreto e Sul, além do Forte das Cinco Pontas e Praça Sérgio Loreto.

"No ano passado tivemos uma supresa. Nós encerramos as inscrições 20 dias antes da corrida porque foram 6 mil inscritos. Este ano vamos para o número de 10 mil inscritos e esperamos cerca de 12 mil pessoas na 'pipoca', que são os foliões, o espírito do Galo. Inclusivo, plural, e a gente se prepara para receber todo mundo. A nossa expectativa é receber cerca de 30 mil pessoas, 10 mil inscritos e até 20 mil pessoas que vão para brincar, se divertir, porque essa corrida já se tornou uma grande prévia"" afirma Guilherme Menezes, diretor de Marketing do Galo.

Corrida do Galo

A corrida irá premiar os três primeiros colocados - masculino e feminino - nas categorias de 5 km e de 10 km. Todos receberão troféus e, para os vencedores dos 10 km, ainda haverá premiações em dinheiro: R$2 mil, R$1 mil e R$500 (para o 1°, 2° e 3° lugares, respectivamente).

O Galo da Madrugada também manterá a tradição dos dois anos anteriores e pemiará os corredores com as melhores fantasias. Na categoria individual, o 1º lugar irá receber trofeu, duas camisas oficiais do Galo e dois acessos ao Camarote Polo do Galo ou a um trio elétrico no desfile do bloco; o 2° lugar, troféu, duas camisas oficiais do Galo e R$ 500; e o 3° lugar, troféu, duas camisas oficiais do Galo e R$ 250.

Também será premiado o grupo, de até seis pessoas, com a melhor fantasia de conjunto. Estes ganharão camisas oficiais do bloco, acesso ao Camarote Polo do Galo ou a um trio elétrico no desfile do bloco e R$ 1 mil.

A exemplo dos dois anos anteriores, haverá, ao final da corrida e das premiações, shows em um trio elétrico, na Avenida Dantas Barreto, sob o comando de atrações surpresa:

"Vem surpresa por aí, ainda não temos nomes definidos porque precisam ser nomes no mesmo formato do Galo. Uma grande banda pernambucana com um convidado de porte nacional, mas que só poderemos adiantar, mais ou menos, em dezembro", adianta.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelos endereços eletrônicos corre10.com.br e ticketsimples.com. Até o momento, mais de 2,5 mil pessoas já se inscreveram para a competição.

Guilherme informa ainda que, a exemplo da iniciativa do ano passado - quando a corrida recebeu um grupo de corredores cegos, com o devido suporte -, este ano, a competição irá ampliar suas ações de acessibilidade.

"Queremos uma Corrida do Galo cada vez mais aberta às pessoas com deficiência e, para isso, estamos trabalhando para que haja ainda mais inclusão, com serviços como audiodescrição, leitura em braile, intérprete de libras, entre outros. Nossa meta é uma ala de inclusão ainda maior em 2026", finaliza.



Veja também