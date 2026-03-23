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PERNAMBUCO Inscrições para 4ª Semana Estadual da Conciliação do TJPE vão até a próxima segunda-feira (30) Além das conciliações, serão promovidos casamentos coletivos e serviços de cidadania em diversos segmentos de forma gratuita

As inscrições para a 4ª Semana Estadual da Conciliação do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) estão abertas até a próxima segunda-feira (30). O evento é realizado por meio do Núcleo de Conciliação - Nupemec e tem intuito de promover soluções de conflitos de forma prática e estratégica aos inscritos interessados em conciliar seus processos.

As conciliações da semana ocorrem em todo o estado entre os dias 11 e 15 de maio e, durante esse período, as unidades judiciárias realizam audiências de conciliação e mediação dos casos inscritos.

Para isso, o indivíduo deve preencher o formulário de inscrição online ou entrar em contato diretamente na vara de origem do processo, para conseguir pedir a inclusão. As inscrições podem ser feitas pelo formulário disponível no site.

Após a solicitação, o processo será analisado e, caso selecionado, o inscrito será informado sobre o dia, horário e local onde será realizada a sessão de conciliação.

Ações judiciais e demandas ainda não judicializadas podem ser incluídas na iniciativa, como questões de família, como divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia e regulamentação de visitas.

Podem também questões cíveis, como conflitos de vizinhança, acidentes de trânsito, cobranças de taxas de condomínio e relações de consumo entre outras situações que podem ser resolvidas de forma consensual.

As audiências dos conflitos processuais e pré-processuais poderão ocorrer nas unidades judiciárias e nas unidades que fazem parte do Núcleo de Conciliação - Nupemec do TJPE, como Cejuscs (Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania), Proendividados, Central de Audiências, Casas de Justiça e Cidadania e Câmaras Privadas de Conciliação e Mediação.

Quem não tem processo ajuizado e deseja participar de uma sessão de tentativa de conciliação pode apresentar uma reclamação pré-processual, na demanda espontânea, em qualquer unidade do Nupemec.

Além disso, serão promovidos casamentos coletivos gratuitos, ações e serviços de cidadania em diversos segmentos. Para mais informações, entre em contato através do e-mail: [email protected]

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