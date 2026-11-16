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PERNAMBUCO Inscrições para 9,5 mil vagas em cursos técnicos subsequentes nas ETEs começam nesta segunda (16) Candidatos têm até 27 de novembro para se inscrever; provas serão entre 1º e 10 de dezembro

Começam nesta segunda-feira (16) as inscrições para 9.530 vagas em cursos técnicos subsequentes na modalidade presencial destinados a estudantes que já concluíram o ensino médio e desejam ingressar na educação profissional.

As vagas estão distribuídas em 32 cursos em 71 Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) de 50 municípios do Sertão, Agreste, Zona da Mata e Região Metropolitana do Recife.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site da Secretaria de Educação de Pernambuco até 27 de novembro.

Os cursos contemplam diversas áreas, como Enfermagem, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Redes de Computadores, Administração, Segurança do Trabalho, Tradução e Interpretação de Libras, Mecânica, Eletrotécnica, Gastronomia e Eventos, entre outros.

As provas serão realizadas presencialmente em formato eletrônico e contarão com 20 questões objetivas de múltipla escolha, abrangendo conteúdos de língua portuguesa e matemática.

Os candidatos terão 60 minutos para concluir a avaliação. Os conteúdos programáticos estão disponíveis no edital. Confira a íntegra:

A aplicação das provas está prevista para o período de 1º a 10 de dezembro. Já o resultado final, após a análise de todos os recursos, deverá ser divulgado no dia 21 de dezembro. O início das aulas está previsto para 3 de fevereiro de 2027.

Para outras informações, o candidato deve ligar para o telefone (81) 3183-9862 ou 3183-9831.



Confira o cronograma completo

Período de inscrição dos candidatos: 16/11 a 27/11/2026

Realização das provas objetivas: 1º a 10/12/2026

Período de Revisão das Provas: 15 e 16/12/2026

Recursos da Prova: 15 e 16/12/2026

Resultado geral - primeira classificação: 21/12/2026

Período de matrícula - primeira classificação: 21 a 28/12/2026

Segunda classificação (1.º remanejamento): 4/1/2027

Período de matrícula - segunda classificação: 4 a 7/1/2027

Terceira classificação (2.º remanejamento): 11/1/2027

Período de matrícula – terceira classificação: 11 a 14/1/2027

Início das aulas: 3/2/2027

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