A- A+

PREMIAÇÃO Inscrições para a 10ª do Prêmio Lucilo Ávila vão até 31 de agosto Premiação acontecerá no dia 1º de outubro,durante o XXI Congresso Internacional de Inovação na Educação

Com inscrições abertas até 31 de agosto, a 10ª edição do Prêmio Lucilo Ávila Pessoa de Educação, promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, será realizada durante o XXI Congresso Internacional de Inovação na Educação, que acontece entre 1º e 3 de outubro.

O prêmio homenageia profissionais que se destacam na rede pública e privada de ensino em Pernambuco, reconhecendo e valorizando o trabalho dos educadores que contribuem para a melhoria da Educação Básica no Estado.

Prêmio Lucilo Ávila

Para se inscrever, os interessados devem submeter os trabalhos ao Espaço do Conhecimento. Podem participar professores de Pernambuco que atuem na educação básica, profissional, técnica e superior, incluindo bacharelados, licenciaturas e cursos tecnológicos, desde que estejam em exercício da docência e tenham desenvolvido experiências pedagógicas bem-sucedidas, planejadas e executadas em instituições privadas ou públicas (municipais, estaduais ou federais).

Avaliação

A Comissão Julgadora, composta por representantes do Senac, Faculdade Senac, Sesc, Instituto Fecomércio, Sebrae e Secretaria Estadual de Educação, será responsável por selecionar a experiência vencedora. Entre os critérios de avaliação estão: clareza no relato, relevância para a educação pernambucana, inovação a partir dos resultados obtidos, criatividade na prática pedagógica e engajamento dos estudantes.

Premiação

O vencedor será premiado com uma bolsa de Pós-Graduação Lato Sensu da Faculdade Senac Pernambuco. A entrega acontece no dia 1º de outubro durante a abertura da 21ª edição do Congresso Internacional de Inovação na Educação, evento que reunirá no Recife Expo Center, de 1º a 3 de outubro, palestrantes nacionais e internacionais para debater desafios e soluções para a área educacional.

Com informações da assessoria.

Veja também