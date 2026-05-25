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EDUCAÇÃO Inscrições abertas para a 11ª edição do Embarque Digital Seleção utiliza notas do Enem e oferece cursos gratuitos de TI em parceria com o Porto Digital; inscrições seguem até 19 de junho

Estão abertas, a partir desta segunda-feira (25), as inscrições para a 11ª edição do Embarque Digital, programa da Prefeitura do Recife realizado em parceria com o Porto Digital. Nesta edição, serão ofertadas 250 vagas gratuitas para graduações na área de Tecnologia da Informação (TI), com início previsto para o segundo semestre de 2026. O prazo de inscrição segue até 19 de junho.

O processo seletivo será feito com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) das edições de 2021, 2022, 2023, 2024 ou 2025. Para participar, os candidatos precisam morar no Recife, ter cursado todo o ensino médio em escola pública brasileira e atender às exigências previstas no edital.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial do programa. Os candidatos poderão escolher entre os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas para Internet, nos turnos da manhã e da noite.

Nesta edição, o programa passa a contar com um novo sistema de inscrição integrado ao Conecta Recife. A plataforma cria um ambiente individual para cada candidato, vinculado ao CPF, permitindo apenas uma inscrição por pessoa e acompanhamento de todas as etapas do processo seletivo em uma área própria.

Segundo a Prefeitura do Recife, a mudança também permitirá revisar e atualizar documentos e informações durante o período de inscrição, sem necessidade de reiniciar o cadastro. A gestão municipal afirma que a medida busca reduzir inconsistências e facilitar a etapa de análise documental.

“O Embarque Digital é uma política pública que transforma vidas por meio da educação e da tecnologia. A cada nova edição, fortalecemos o compromisso da Prefeitura do Recife, em parceria com o Porto Digital, em ampliar oportunidades para jovens da rede pública, garantindo acesso gratuito ao ensino superior e preparando talentos para o mercado de inovação e tecnologia da nossa cidade. Nesta edição, avançamos também na experiência dos candidatos, com um ambiente mais seguro, transparente e integrado ao Conecta Recife”, destacou a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz

Criado em 2021, o Embarque Digital já contemplou 2.545 estudantes até 2026. Dados do programa apontam que mais da metade dos alunos ativos já atua profissionalmente, enquanto parte deles trabalha diretamente em áreas relacionadas à formação cursada.

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