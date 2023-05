A- A+

Nesta terça-feira (2), começam as inscrições para novos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) . Há 2.679 vagas para o segundo semestre deste ano em cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes, superiores e de qualificação profissional Proeja em 15 campi distribuídos pelo Estado.



O edital do Processo de Ingresso 2023.2 foi lançado na última sexta-feira (28). As etapas do processo serão todas pela internet, e a seleção será por análise do desempenho escolar do ensino fundamental ou médio ou da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), de acordo com o nível do curso escolhido.



As inscrições vão até o próximo dia 22 de maio, através do site ingresso.ifpe.edu.br, onde também já está disponível o edital. Não será cobrada taxa de inscrição.



Para o dia 6 de junho, está prevista a divulgação, no site ingresso.ifpe.edu.br, da lista preliminar de classificação da seleção. Os candidatos poderão apresentar recursos, online, no dia seguinte, das 8h às 17h, no mesmo site. A publicação da lista de classificação após recursos deve sair no dia 14 de junho.

O IFPE informa que a relação dos aprovados e a convocação para a matrícula à chamada regular deverá ser publicada no dia 30 de junho.

As aulas começam no fim de julho ou em agosto, a depender do campus.



As 2.679 vagas estão assim distribuídas:

- 1.891 são em cursos técnicos na modalidade Subsequente (para quem já concluiu o ensino médio);



- 280 são em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (para quem já concluiu o ensino fundamental) no Campus Recife;



- 473 em cursos superiores;



- 35 em curso de qualificação profissional Proeja (para jovens e adultos que não cursaram o ensino médio e têm mais de 18 anos) no Campus Barreiros.





Cotas

Do total de vagas, 60% são para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental ou médio em escolas da rede pública. Dentro desse percentual, há cotas para pessoas com deficiência, pretas, pardas e indígenas.



Estudantes oriundos do campo também contam com reserva de vagas para os cursos de vocação agrícola.



Para os interessados nos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e de qualificação profissional na modalidade Proeja, a seleção se dará por meio da análise do desempenho escolar em Língua Portuguesa ou Português e Matemática, com base no histórico escolar ou certificação equivalente.



Já quem se inscrever nos cursos técnicos subsequentes poderá optar por usar a análise do desempenho escolar (através do histórico escolar) em Língua Portuguesa ou Português e Matemática, com base no histórico escolar ou certificação equivalente ou a pontuação obtida em Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e em Matemática e suas Tecnologias de uma das últimas cinco edições do Enem.

A seleção dos candidatos aos cursos superiores será por meio da nota do Enem em uma das cinco últimas edições do exame (2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ou 2022).

Música

Os candidatos aos cursos de Licenciatura em Música (Campus Belo Jardim) terão uma uma etapa adicional de performance, de forma presencial no campus, das 9h às 12h de 24 de maio. A divulgação da lista preliminar está prevista para 29 de maio.

Confirmação das inscrições

A publicação da Lista Preliminar das Inscrições será no dia 29 de maio, no site ingresso.ifpe.edu.br. Se o candidato não tiver a inscrição confirmada - será indicado no sistema a frase "não confirmada" - pode corrigir os dados e, inclusive, anexar nova documentação.

A correção deverá ser feita entre os dias 30 e 31 de maio, também no site. A lista final de inscritos sairá no dia 6 de junho.



Negros, pardos e indígenas

Os candidatos que concorrem às vagas reservadas para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas e que tiverem a inscrição confirmada deverão ser submetidos ao procedimento de identificação, que será realizado de 7 a a 19 de junho, de forma online.

No dia 26 de junho, sairão as listas preliminares dessas aferições no site ingresso.ifpe.edu.br.



Serviço:

Processo de Ingresso 2023.2 do IFPE

Inscrições: 2 a 22/05 pelo site ingresso.ifpe.edu.br

Avaliação Específica em Música (AEM): 24/05

Lista preliminar de inscrições: 29/05

Correção das inscrições: 30 e 31/05

Lista preliminar de classificação: 06/06

Lista de classificação após os recursos: 14/06

Envio do conteúdo para o procedimento de aferição da condição de indígena: 07 a 19/06

Relação dos aprovados na chamada regular - Convocação para matrícula: 30/06

Matrículas obrigatórias: Julho/2023

Canal de atendimento: atendimentoingresso.ifpe.edu.br,

