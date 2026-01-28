Inscrições para as Virgens do Bairro Novo terminam nesta sexta-feira (30); veja como participar
Desfile do bloco ocorrerá no dia 1º de fevereiro
As inscrições para o concurso de fantasias das Virgens do Bairro Novo serão encerradas nesta sexta-feira (30). Os interessados devem comparecer ao Hotel Costeiro, localizado na Avenida Beira Mar de Olinda, das 20h às 22h.
A inscrição custa R$ 50, com direito a camisa, copo, crachá e uma caixa de cerveja, que será entregue às Virgens no Café da Manhã Oficial do bloco.
Leia também
• Homem da Meia-Noite comemora 94 anos com bolo gigante e festa nas ruas de Olinda na segunda-feira (2)
• Carnaval de Olinda: confira homenageados aclamados em votação popular para folia de 2026
• Alceu Valença tem tudo pronto para Carnaval e turnê 80 Girassóis
O julgamento e a premiação acontecem na Praça 12 de março, e os inscritos concorrerão em oito categorias:
- Luxo;
- Originalidade;
- Grupo;
- Destaque;
- Mais Pura;
- Mais Malamanhada;
- Mais Tímida;
- Mais Sapeca.
Apenas o primeiro lugar das categorias Luxo, Originalidade, Destaque e Grupo recebe o prêmio em dinheiro no valor de R$ 1 mil e um troféu. Das demais categorias, também apenas o primeiro lugar recebe prêmio em dinheiro no valor de R$ 500 e um troféu.
O segundo lugar de todas as categorias recebe apenas troféu. Ao todo, são R$ 6 mil em prêmios.
Sobre o evento
Este ano, as Virgens do Bairro Novo completam 73 anos de história e vão sair pra brincar mais cedo: no dia 1º de fevereiro, uma semana antes da data tradicional. Essa antecipação acontece como medida de segurança.
Nos anos anteriores, as Virgens desfilavam uma semana antes da abertura do Carnaval, quando acontecem
diversos eventos simultâneos, o que exige que as forças de segurança dividam seus efetivos. Com a data antecipada, a Polícia Militar poderá atuar com mais eficácia no evento.
Atrações
Estão na programação: Michele Andrade, Flay, André Marreta, Kelvis Duran, Banda Y9, Banda Tentação, Banda É Farra, Asas da América, Jefferson Rouche, Renatto Pires, Som da Terra, Everton Freitas e Allan Dibôa.
Este ano, o bloco completa 73 anos de história. Para celebrar, serão 12 trios elétricos com programação que aposta na diversidade de ritmos do Carnaval pernambucano.
Histórico
Tudo começou em 1953, quando um grupo de rapazes da sociedade olindense resolveu promover, durante o período carnavalesco, um jogo de futebol à fantasia.
Na época, as fantasias eram confeccionadas em papel crepon pelos próprios participantes. O local escolhido para a partida “desfile” foi a praia do Farol, sendo transferido, nos anos seguintes, para a praia de Bairro Novo.
Já no segundo ano, as “virgens” começaram a contar com a ajuda de suas mães, irmãs e namoradas, que, além de emprestarem as roupas, ainda ajudavam na preparação.
Cronograma
7h30 - Café da manhã oficial das Virgens do Bairro Novo
Local: Hotel Costeiro.
9h - Arrastão das Virgens com orquestra de Frevo do Maestro Carlos Rodrigues
Itinerário: Saída no Hotel Costeiro seguindo pela beira mar de Olinda e entra na Praça 12 de Março.
9h30 às 11h30 - Julgamento das Virgens e concentração
Local: Praça 12 de Março
12h - Saída do desfile