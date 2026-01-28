A- A+

Olinda Inscrições para as Virgens do Bairro Novo terminam nesta sexta-feira (30); veja como participar Desfile do bloco ocorrerá no dia 1º de fevereiro

As inscrições para o concurso de fantasias das Virgens do Bairro Novo serão encerradas nesta sexta-feira (30). Os interessados devem comparecer ao Hotel Costeiro, localizado na Avenida Beira Mar de Olinda, das 20h às 22h.

A inscrição custa R$ 50, com direito a camisa, copo, crachá e uma caixa de cerveja, que será entregue às Virgens no Café da Manhã Oficial do bloco.

O julgamento e a premiação acontecem na Praça 12 de março, e os inscritos concorrerão em oito categorias:

Luxo;

Originalidade;

Grupo;

Destaque;

Mais Pura;

Mais Malamanhada;

Mais Tímida;

Mais Sapeca.

Apenas o primeiro lugar das categorias Luxo, Originalidade, Destaque e Grupo recebe o prêmio em dinheiro no valor de R$ 1 mil e um troféu. Das demais categorias, também apenas o primeiro lugar recebe prêmio em dinheiro no valor de R$ 500 e um troféu.

O segundo lugar de todas as categorias recebe apenas troféu. Ao todo, são R$ 6 mil em prêmios.

Sobre o evento

Este ano, as Virgens do Bairro Novo completam 73 anos de história e vão sair pra brincar mais cedo: no dia 1º de fevereiro, uma semana antes da data tradicional. Essa antecipação acontece como medida de segurança.

Nos anos anteriores, as Virgens desfilavam uma semana antes da abertura do Carnaval, quando acontecem

diversos eventos simultâneos, o que exige que as forças de segurança dividam seus efetivos. Com a data antecipada, a Polícia Militar poderá atuar com mais eficácia no evento.

Atrações

Estão na programação: Michele Andrade, Flay, André Marreta, Kelvis Duran, Banda Y9, Banda Tentação, Banda É Farra, Asas da América, Jefferson Rouche, Renatto Pires, Som da Terra, Everton Freitas e Allan Dibôa.

Este ano, o bloco completa 73 anos de história. Para celebrar, serão 12 trios elétricos com programação que aposta na diversidade de ritmos do Carnaval pernambucano.

Histórico

Tudo começou em 1953, quando um grupo de rapazes da sociedade olindense resolveu promover, durante o período carnavalesco, um jogo de futebol à fantasia.

Na época, as fantasias eram confeccionadas em papel crepon pelos próprios participantes. O local escolhido para a partida “desfile” foi a praia do Farol, sendo transferido, nos anos seguintes, para a praia de Bairro Novo.

Já no segundo ano, as “virgens” começaram a contar com a ajuda de suas mães, irmãs e namoradas, que, além de emprestarem as roupas, ainda ajudavam na preparação.

Cronograma

7h30 - Café da manhã oficial das Virgens do Bairro Novo

Local: Hotel Costeiro.

9h - Arrastão das Virgens com orquestra de Frevo do Maestro Carlos Rodrigues

Itinerário: Saída no Hotel Costeiro seguindo pela beira mar de Olinda e entra na Praça 12 de Março.

9h30 às 11h30 - Julgamento das Virgens e concentração

Local: Praça 12 de Março

12h - Saída do desfile

