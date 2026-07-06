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EDUCAÇÃO Inscrições para bolsas do Prouni-PE se encerram nesta terça (7) Programa oferece auxílio financeiro a universitários de 23 instituições conveniadas; a maioria das vagas é destinada a cursos da área de STEM

Quem pretende disputar uma das bolsas oferecidas pelo Programa Pernambuco na Universidade (Prouni-PE) precisa ficar atento ao prazo. As inscrições encerram nesta terça-feira (7), encerrando o período de candidatura para as 500 vagas disponibilizadas nesta edição.

O benefício é voltado a estudantes de instituições de ensino superior conveniadas ao programa e consiste em um auxílio mensal de R$ 500.

A iniciativa busca apoiar a permanência dos universitários na graduação, especialmente daqueles que enfrentam dificuldades financeiras para continuar os estudos.

As vagas estão distribuídas entre diferentes áreas do conhecimento. Ao todo, 350 bolsas serão destinadas a alunos matriculados em cursos de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEM), enquanto as outras 150 contemplam estudantes das demais graduações.

Como participar?

Para participar da seleção, é necessário estar matriculado entre o primeiro e o penúltimo período de um curso de graduação em uma das 23 instituições participantes.

Além de ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em qualquer edição entre 2009 e 2025 e cumprir os requisitos de renda estabelecidos no edital. A classificação levará em consideração o desempenho obtido no Enem.

Cronograma

O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar da primeira etapa em 10 de julho, enquanto a lista final dos contemplados deve ser publicada no dia 31.

O edital também prevê reserva de vagas para grupos prioritários. Do total de bolsas, 20% serão destinadas a professores da educação básica em exercício da docência, pessoas com deficiência, mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou vítimas de violência doméstica, trabalhadores rurais em regime de economia familiar e integrantes de povos indígenas ou comunidades quilombolas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma do Prouni-PE.

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