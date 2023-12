Inscrições para concursos da PM e Corpo de Bombeiros são prorrogadas

A- A+

As inscrições para os concursos públicos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Pernambuco foram prorrogadas. Antes com encerramento marcados para o último dia 13, os registros dos candidatos podem ser feitos até o próximo domingo (17). Há oportunidades para pessoas com deficiência (PCD), e os editais podem ser encontrados no site da banca examinadora (www.institutoaocp.org.br). Ao todo, 3.360 vagas estão sendo ofertadas

Para concorrer aos cargos de soldados da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, é necessário ter o ensino médio completo, estar em dia com as obrigações militares e não ter antecedentes criminais. Já para o quadro de segundo-tenente da PM, o candidato necessita ser graduado em Direito. Para segundo-tenente do Corpo de Bombeiros, é exigido curso superior em qualquer área.

As inscrições para os concursos variam entre R$ 180 e R$ 220. Para as vagas que exigem apenas o ensino médio completo, o salário é de R$ 3.419,88. Já para o candidato que tem o ensino superior, os vencimentos são de R$ 10.855,91. São 2.400 vagas para soldado da Polícia Militar, 300 para segundo-tenente da PM, 600 vagas para soldado do Corpo de Bombeiros e 60 para segundo-tenente dos Bombeiros.

Todos os cargos ofertados exigem altura mínima de 1,65 metro para os homens e 1,60 metro para as mulheres.

A seleção será por meio de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e redação. A da PM está prevista para o dia 28 de janeiro de 2024 e a do Corpo de Bombeiros, no dia 21 do mesmo mês.

Após prova, os candidatos também passarão por avaliação médica, exames de aptidão física e avaliação psicológica. Os aprovados farão curso de formação.

De acordo com os editais, a divulgação do resultado final da 1ª etapa dos dois concursos está prevista para ocorrer em setembro de 2024. O certame tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez por igual período.

Veja também

Julgamento Semana de julgamento de chileno acusado de matar ex-namorada japonesa tem final caótico