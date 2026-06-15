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CORRIDA Inscrições para o Circuito Cross Urbano Caixa, na Arena de Pernambuco, terminam nesta quarta (17) Etapa do circuito acontece em clima de Copa do Mundo no dia 21 de junho; percurso de 6.6 km inclui volta olímpica ao redor do gramado

Os corredores que desejam participar da primeira etapa de 2026 do Circuito Cross Urbano Caixa têm até esta quarta-feira (17) para garantir a sua inscrição no site oficial.



O evento esportivo, conhecido como a "Corrida dos Estádios", acontecerá no próximo domingo, 21 de junho, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, Região Metropolitana do Recife.

Com largada marcada para as 7h, a prova tem um percurso total de 6.6 km montado inteiramente dentro do complexo da arena, sem utilizar vias públicas. Ao final do trajeto, os atletas entram na área do campo para realizar uma volta olímpica e completam o desafio subindo as escadarias do estádio.



Familiares e o público em geral poderão acompanhar a prova e a cerimônia de premiação gratuitamente das arquibancadas.



Sobre a edição 2026

Esta edição traz uma temática especial voltada para a Copa do Mundo. "Esta é uma edição muito especial do Cross Urbano Caixa, a única prova que está sendo organizada no período da Copa do Mundo dentro dos estádios de futebol e com kit voltado para o torcedor", destaca o organizador do evento, Freddy Carvalho.

Ainda segundo Freddy, o evento também promoverá uma corrida mirim na véspera e cederá cortesias de participação para dois projetos sociais locais.

Após a etapa em Pernambuco, o circuito nacional de corridas conceito, lançado originalmente em 2014 para fomentar o uso das arenas esportivas brasileiras, seguirá para São Luís (MA), no dia 12 de julho, e Brasília (DF), no dia 19 de julho.

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