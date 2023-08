A- A+

Doutores da Alegria Inscrições para curso de iniciação à palhaçaria do Doutores da Alegria seguem até quinta-feira (31) Os alunos selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 462, visando ajudar nas despesas de transporte e alimentação

Está chegando ao fim! A Escola Doutores da Alegria tem inscrições abertas até a próxima quinta-feira (31) para o curso de formação Jovens Brincantes - Iniciação à Palhaçaria.

A instituição, que é dedicada a promover a alegria e o bem-estar através da arte, oferece o curso para jovens entre 17 e 23 anos, moradores de comunidades do Recife e da Região Metropolitana, para introduzi-los ao mundo da palhaçaria e brincadeiras populares.

São 25 vagas disponíveis e os alunos selecionados receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 462, visando ajudar nas despesas de transporte e alimentação.

Inscrição

Interessados em participar do curso devem enviar currículo e carta de intenção até 31 de agosto por e-mail ([email protected]) ou pelos Correios (rua Dona Maria César, 170, sala 201-B, edifício Luciano Costa, Recife Antigo, CEP 50030-140).

A lista com os pré-selecionados para o curso será divulgada em 8 de setembro, e, entre os dias 11 e 14 de setembro, eles passarão por oficinas e entrevistas. O resultado final será divulgado em 15 de setembro, e as aulas estão previstas para ocorrer de 25 de setembro a 15 de dezembro.

Aulas

Os critérios de seleção para participar do curso incluem ter entre 17 e 23 anos, residir no Recife ou Região Metropolitana, ter renda per capita de até R$ 660 ou renda familiar de até três salários mínimos, ter concluído o ensino fundamental ou estar matriculado na rede pública de ensino, e ter disponibilidade para participar das aulas nos períodos propostos.

Curso

As aulas estão programadas para as segundas, quartas e sextas, das 8h às 12h, e serão realizadas no Compaz Miguel Arraes (localizado na avenida Caxangá, 653, Madalena). Além dos artistas do elenco dos Doutores da Alegria, profissionais e artistas de diversas áreas serão convidados a participar como professores.

