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Recife Inscrições para curso de Eletricista Industrial no IFPE com auxílio financeiro seguem até sexta (24) Iniciativa em parceria com a Petrobras disponibiliza 32 vagas no Campus Recife; curso também concede bolsas de até R$ 858 e auxílio-alimentação de R$ 300

Chegam ao fim, nesta sexta-feira (24), as inscrições para o curso gratuito de qualificação profissional em Eletricista Industrial oferecido pelo Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) em parceria com o Programa Autonomia e Renda Petrobras.



Ao todo, são ofertadas 32 vagas para aulas presenciais no campus Recife, localizado no bairro da Cidade Universitária, com o início das aulas previsto para outubro deste ano.



Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter idade mínima de 18 anos e ter concluído o ensino médio.



As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial do programa, onde também está publicado o Edital FAIFSul nº 150/2026.

Bolsas de estudo e benefícios

Um dos principais atrativos da iniciativa é a concessão de bolsas de permanência para os alunos selecionados.



Durante todo o período do curso, os estudantes receberão um auxílio financeiro mensal de R$ 660. Para mães com filhos de até 11 anos, o valor da bolsa sobe para R$ 858 mensais.



Além do incentivo em dinheiro, o programa oferece um auxílio-alimentação de até R$ 300 por mês.

Seleção

A escolha dos candidatos será realizada por meio de sorteio público entre os inscritos.



Terão prioridade no processo seletivo moradores dos municípios do Recife, Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com renda familiar por pessoa de até meio salário-mínimo ou sem carteira assinada.

Grupos minoritários como mulheres, pessoas com deficiência, pretos, pardos, pessoas trans, indígenas, quilombolas e refugiados também terão prioridade na seleção.



Para mais informações, os interessados podem acessar o site oficial do programa e acompanhar as redes sociais do Instituto Federal nos endereços @ifpeoficial e @ifperecife.





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