CIDADANIA Inscrições para mutirão de união estável se encerram na próxima segunda (12); saiba como fazer As inscrições para as cerimônias são exclusivamente online

Encerram-se na próxima segunda-feira (12) as inscrições para interessados em oficializar e reconhecer o status de união estável no Recife. Essa iniciativa faz parte do Mutirão da Casa de Justiça e Cidadania do Centro Universitário Frassinetti do Recife (Unifafire - CJC), em parceria com o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

As inscrições são exclusivamente online, neste link. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp do Centro Universitário através do número (81) 9.9490-3007.

As sessões estão abertas a pessoas de todas as orientações e gêneros. Para participar do mutirão, pelo menos uma das pessoas interessadas deve residir no Recife, e ambas devem se enquadrar na situação de baixa renda, mediante a apresentação de uma declaração.

Na plataforma de inscrições, estão disponíveis as orientações sobre toda a documentação necessária para a inscrição do casal. Após a inscrição e o envio dos documentos e informações exigidos, os interessados receberão uma confirmação de que foram selecionados para participar da ação.

As sessões de assinatura serão realizadas de forma presencial no dia 19 de junho, com horários agendados pela organização e comunicados aos interessados.

O local designado para esse procedimento é o Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Unifafire, localizado na Av. Conde da Boa Vista, 921, no Recife. É importante ressaltar que a presença do casal é obrigatória nessa ocasião.

