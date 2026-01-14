A- A+

Carnaval do Recife Inscrições para o 15º Concurso da Rainha e do Rei da Pessoa Idosa do Recife já estão abertas Os recifenses 60+ podem se inscrever até o dia 20 de janeiro. Os vencedores receberão um prêmio no valor de R$ 5 mil cada

Estão abertas as inscrições para o 15º Concurso da Rainha e do Rei do Baile Municipal da Pessoa Idosa do Recife. Os recifenses com idade a partir de 60 anos podem se inscrever até o próximo dia 20 de janeiro.

O edital com todos os detalhes pode ser acessado na edição nº4 do Diário Oficial do Recife, publicado nesta terça-feira (13). Os vencedores receberão um prêmio no valor de R$ 5 mil cada.

O concurso acontece no próximo dia 26 de janeiro, às 9h, no Centro de Convivência Maria da Conceição Guedes Pereira, 20, Avenida Conselheiro Rosa e Silva. Já o Baile Municipal da Pessoa Idosa, com o desfile da Rainha e do Rei, será realizado no dia 10 de fevereiro, no Classic Hall, das 14h às 17h.

Rei e Rainha da Pessoa Idosa

De acordo com o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho, garantir que esse público participe ativamente da festa é uma forma de reconhecer sua trajetória, seu direito ao lazer e seu protagonismo na cidade.

“Estamos na década do envelhecimento saudável, seguimos fortalecendo a politica 60+ e no Carnaval, que é uma das maiores expressões culturais do Recife, colocamos na rua o bloco da inclusão, socialização e participação social. O concurso da Rainha e do Rei do Baile Municipal da Pessoa Idosa reafirma esse compromisso com a inclusão, o bem-estar e a valorização das nossas tradições populares”, destacou.

Baile Municipal da Pessoa Idosa do Recife

Para participar é preciso ter 60 anos ou mais, ser residente do Recife e vinculado a grupos ou instituições dedicadas às pessoas idosas, ou à Academia da Cidade do Recife.

As inscrições devem ser realizadas de segunda a sexta, das 9h às 16h, na sala da Gerência da Pessoa Idosa, no 6º andar da sede da Prefeitura da Cidade do Recife.

É necessário que os interessados apresentem documento oficial com foto, comprovante de residência e declaração de participação em entidade ligada ao tema no ato da inscrição.

A desenvoltura (postura, simpatia e elegância) e a coreografia da dança do Frevo (Criatividade e empolgação) serão os critérios da comissão julgadora. Mais informações sobre o concurso e o baile podem ser obtidas pelos telefones (81) 3355-8534 ou 99285-1317.

