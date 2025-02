A- A+

Carnaval 2025 Inscrições para o desfile das Virgens do Bairro Novo iniciam na próxima segunda (17) Desfile acontece no dia 23 de fevereiro, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR)

A partir da próxima segunda-feira (17), começam as inscrições para o desfile das Virgens do Bairro Novo, em Olinda, Região Metropolitana do Recife (RMR).

As inscrições para o desfile do bloco acontecem no Hotel Costeiro, na Beira Mar de Olinda, das 20h às 22h. A taxa de participação custa R$ 50 e dá direito à camisa do bloco e uma caixa com 12 latas de cerveja que será entregue no ato da inscrição.



É possível se inscrever até o dia 12 de fevereiro, e o número máximo de participantes é de 100 pessoas. No dia 22, será montado um esquema especial na praça 12 para inscrever possíveis interessados de última hora.

Os inscritos concorrem a premiação (troféu + R$ 500) nas categorias de Luxo, Originalidade, Destaque, Grupo, Sapeca, Tímida e Malamanhada.

Desfilantes que se apresentarem com fantasias de anos anteriores não concorrerão à premiação.

A categoria de Grupo estará sujeita a inscrição de, pelo menos, três grupos compostos por, no mínimo, seis componentes cada. Caso não haja esse mínimo, não haverá premiação nessa categoria.

Os inscritos desfilarão dentro de cordão de isolamento, com a Orquestra do Maestro Carlos e trio elétrico, que farão a animação durante o percurso.

Este ano, as Virgens do Bairro Novo completam 72 anos de folia. O desfile acontece no dia 23 de fevereiro, começando com o café da manhã, seguido do julgamento dos inscritos e saída do desfile, que acontece ao meio-dia. Doze trios animam o desfile.



