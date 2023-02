Inscrições para o Prouni 2023 começam nesta terça-feira (27)

A- A+

Começam nesta terça-feira (28) as inscrições para a primeira seleção do Programa Universidade Para Todos (Prouni). Interessados em cursar o ensino superior com bolsa devem ficar atentos ao prazo para se inscrever, que se encerra na próxima sexta-feira (3).

Nesta edição, serão disponibilizadas, ao todo, 288.112 bolsas, sendo 209.758 integrais e 78.354 parciais (50% do valor da mensalidade do curso). A previsão do Ministério da Educação é que o resultado da primeira chamada seja divulgado no dia 7 de março.

Para participar, é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média e nota acima de zero na redação, além de não ter participado como treineiro.

Outra exigência é que o candidato não tenha diploma de curso superior. Para obter a bolsa integral, é obrigatório comprovar renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo ou de até 3 salários mínimos para a bolsa parcial.

Confira o cronograma completo da primeira edição do Prouni 2023 a seguir:

Inscrição: de 28 de fevereiro a 3 de março

Resultado da 1ª chamada: 7 de março

Comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados em 1ª chamada: de 7 a 16 de março

Resultado da 2ª chamada: 21 de março

Comprovação das informações da inscrição para os pré-selecionados em 2ª chamada: de 21 a 30 de março

Lista de espera (prazo para manifestar interesse): 5 e 6 de abril

Resultado: 10 de abril

Comprovação das informações da inscrição para os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera: de 10 a 19 de abril

