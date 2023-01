Inscrições para o Prouni Recife abrem nesta quarta-feira (18)

A- A+

Abrem, nesta quarta-feira (18), as inscrições para o Prouni Recife, que disponibiliza bolsas de estudo para cursos de ensino superior em instituições localizadas na capital pernambucana.

Ao todo, o programa está ofertando 94 bolsas de estudos em 29 cursos superiores, distribuídos em cinco faculdades: Centro Universitário Maurício de Nassau, (UNINASSAU), Centro Universitário Tiradentes (Unit), Centro Universitário Uni FBV/Wyden, Universidade Estácio de Sá e Faculdade Nova Roma.

Há oportunidades disponíveis para os cursos de direito, ciência da computação, medicina, design de moda, ciências contábeis, publicidade e propaganda, entre outros. As inscrições podem ser realizadas até o domingo (22), no site oficial do programa.

Para concorrer às vagas, os estudantes devem cumprir alguns requisitos, como ser residente do Recife há, pelo menos, três anos; ter cursado o ensino médio completo em escola pública, ou privada, desde que na condição de bolsista integral; comprovar renda bruta familiar per capita de até dois salários mínimos; não dispor de diploma se nível superior; e ter prestado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2021.

De acordo com a Prefeitura do Recife, o uso da nota do Enem de 2021 ocorre porque os resultados do exame de 2022 ainda não estão disponíveis.

O listão com os selecionados para a primeira convocação estará disponível já no dia 24 de janeiro, no próprio site do Prouni Recife.

Caso o total de vagas por curso, turno e instituição de ensino não seja preenchido na primeira divulgação dos resultados, serão realizadas novas convocações, após o período disponibilizado para matrículas, no prazo mínimo de até 72 horas.

Já na hipótese de não formar turma para os cursos ofertados em cada instituição de ensino, será aberta a possibilidade de remanejamento do bolsista em outros cursos afins das áreas do curso escolhido.

O Programa

Ao longo de seus oito anos de existência, o Prouni Recife, versão do Programa Universidade Para Todos promovida pela Prefeitura da Cidade do Recife (PCR), concedeu mais de 1,4 mil bolsas de estudo.

Atualmente, o programa conta com 884 estudantes matriculados em instituições de ensino superior.

“O Prouni Recife é um programa que tem diminuído de forma efetiva a desigualdade educacional na nossa cidade. Também podemos destacar como ele vem promovendo a inserção de uma mão de obra mais qualificada para o mercado de trabalho”, destaca a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional do Recife, Adynara Gonçalves.

