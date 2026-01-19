A- A+

Sisu 2026 Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda-feira (19) Até a sexta-feira (23) o candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso. O resultado será divulgado no dia 29 de janeiro

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam nesta segunda-feira (19) e seguem até a próxima sexta-feira (23), no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, exclusivamente pela internet. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso.

O resultado da única chamada regular será divulgado no dia 29 de janeiro.Todos os estudantes selecionados dentro das vagas disponíveis, tanto na chamada regularquantopor meio da lista de espera, deverão realizar a matrícula nainstituiçãono período indicado no edital.

Assim como em 2025, esta edição do Sisu terá somente uma etapa de inscrição para as vagas ofertadas pelas instituições participantes.Dessa forma, os inscritos concorrerão, em um único processo seletivo, às vagas disponibilizadas para todo o ano letivo.

Institutos Federais

Entre as 1.027 vagas ofertadas pelo Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) os cursos com mais oportunidades são engenharia civil, física e química. Já o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) ofertará 476 vagas. Engenharia elétrica e engenharia civil são alguns dos cursos com o maior número de oportunidades.

Universidades

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) é a instituição que oferece o maior número de vagas no estado, com 7.477 oportunidades. Entre os cursos com mais vagas ofertadas na universidade estão direito e medicina.

Com 3.500 vagas, a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) é a segunda do estado com maior oferta nesta edição do Sisu, com ciências biológicas e matemática entre os cursos com maior número de vagas ofertadas.

Na terceira posição, a Universidade de Pernambuco (UPE) está oferecendo 1.900 vagas. Os cursos com mais oportunidades são educação física (área básica de ingresso) e medicina.

Já a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) ocupa a quarta posição, com 800 vagas ofertadas, sendo administração o curso com mais vagas.

A Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE) traz 720 vagas, com ciência da computação, letras – português e inglês, administração e ciências contábeis.

Licenciaturas

No total, os candidatos de Pernambuco poderão concorrer a 4.290 vagas em cursos presenciais de licenciaturas para receber bolsas do Pé-de-Meia Licenciaturas.



O programa oferta um incentivo financeiro de R$ 1.050, sendo R$ 700 com saque imediato e R$ 350 como poupança, com saque após o ingresso como professor em uma rede pública de ensino.

Para participar, o estudante precisa ter obtido nota médiaigual ou superior a650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ser aprovado, se matricular no curso e se inscrever, posteriormente, no Pé-de-Meia Licenciaturas.

Brasil

No total, o Ministério da Educação (MEC) disponibilizou mais de 274 mil vagas em todo o Brasil. A edição é considerada a maior da história do programa, com a participação de136 instituiçõesdeensino superior e a oferta de7,3 mil cursos disponíveis em 587 municípios, ampliando o acessoàeducação superiorpúblicae de qualidade.

Em todo o país, a universidade com o maior número de vagas ofertadas é a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 9.120 vagas. Em seguida está a Universidade Federal Fluminense (UFF), com 8.931; a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 8.005; e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 7.477 vagas.

Entre os cursos, pedagogia é o que conta com o maior número de oferta de vagas, com 10.145 em todo o país. Em seguida estão administração (9.462), matemática (9.332) e ciências biológicas (8.972).

