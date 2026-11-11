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Vagas Inscrições para processo de ingresso do IFPE se encerram nesta quinta-feira (12) Serão oferecidas mais de 4 mil vagas distribuídas nos 16 campi da instituição, além de curso Ead

Se encerram nesta quinta-feira (12), as inscrições para o Processo de Ingresso 2027.1 do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE). Serão oferecidas 4.585 vagas, distribuídas nos 16 campi da instituição e em um polo de Educação a Distância (EaD).

As vagas são destinadas para as modalidades de cursos técnicos Integrados ao Ensino Médio, cursos técnicos subsequentes e cursos de graduação.

As oportunidades presenciais serão destinadas aos campi de Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Garanhuns, Igarassu, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Palmares, Paulista, Pesqueira, Recife e Vitória de Santo Antão. Já o curso EaD é ofertado no polo do Recife.

Os interessados devem realizar as inscrições no site da FUNCERN, organizadora do processo seletivo. Para se inscrever, basta acessar o portal do IFPE para ser direcionado à página de inscrições.

A taxa de inscrição será de R$ 10 para cursos técnicos subsequentes e técnicos integrados com seleção por análise de histórico escolar; R$ 30 para técnicos integrados com seleção por prova e R$ 55 para cursos de graduação.

O período de pagamento da taxa poderá ser feito até a próxima sexta-feira (13) via PIX ou cartão de crédito.

Neste ano, o IFPE abriu dez novos cursos, em 8 campi do interior e da região metropolitana do Recife. São eles:

Técnico em Eletrotécnica (Subsequente) e Técnico em Alimentos (Integrado), em Afogados da Ingazeira;

Técnico em Automação Industrial (Integrado), em Ipojuca;

Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (graduação), em Belo Jardim;

Técnico em Hospedagem (Integrado) e Bacharelado em Agronomia (graduação), em Barreiros;

Técnico em Administração (Integrado), em Jaboatão dos Guararapes;

Técnico em Eventos (Subsequente), no Cabo de Santo Agostinho;

Técnico em Administração (Integrado), em Palmares;

Técnico em Informática para Internet (Integrado), em Igarassu.

Formas de ingresso

O processo de ingresso acontecerá por meio de análise do histórico escolar para todos os cursos técnicos subsequentes e para os cursos integrados ao Ensino Médio nos campi agrícolas em Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão.

Já nos cursos de graduação e integrados ao Ensino Médio dos demais campi, os candidatos passam por uma avaliação.

A aplicação da prova está prevista para acontecer no dia 6 de dezembro. Os candidatos inscritos podem consultar os locais de prova nos Cartões de Inscrição, que serão divulgados no dia 1º de dezembro na Área da Pessoa Candidata.

As provas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio terão 30 questões de múltipla escolha. Já as provas para os cursos de graduação terão 50 questões de múltipla escolha, além da redação. A lista completa dos assuntos da prova pode ser consultada por meio do edital.

O IFPE destacou que reserva 60% das vagas do Processo de Ingresso para estudantes da rede pública de ensino, através do sistema de cotas. Para ter direito às cotas, a pessoa precisa ter cursado em escola pública todo ensino fundamental (se vai tentar uma vaga em curso técnico Integrado) ou todo ensino médio (se vai tentar uma vaga em curso técnico subsequente ou curso superior).

Há também reserva de 25% das vagas de ampla concorrência para estudantes da rede pública oriundos do campo que optarem por cursos de vocação agrícola. Nesta edição, os cursos de vocação agrícola são ofertados em: Afogados da Ingazeira, Barreiros, Belo Jardim e Vitória de Santo Antão.

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