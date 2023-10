Inscrições para segunda etapa do Revalida terminam hoje

Terminam nesta sexta-feira (20) as inscrições para a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2023. Os interessados podem se inscrever pelo Sistema Revalida.

No momento da inscrição, é possível optar pela cidade onde o participante deseja fazer a prova e consultar o quantitativo de vagas de cada local. A nota de corte desta segunda etapa será divulgada no, e as provas serão aplicadas em 2 e 3 de dezembro.