Insegurança e violência marcam domingo de prévias no Sítio Histórico de Olinda

A- A+

Não é de hoje que as prévias de Carnaval do Sítio Histórico de Olinda ficam marcadas pela violência e insegurança. No último domingo (08), relatos e vídeos de arrastões viralizaram nas redes sociais. As imagens mostram brigas generalizadas na Praça João Alfredo, que é rota para troças e agremiações que desfilam aos fins de semana.

Prévias de Carnaval em Olinda terminou em confusão na noite de ontem! pic.twitter.com/RVzW5aW948 — Brega Bregoso (@BregaBregoso) January 9, 2023

Prévia em Olinda somente as oficiais, ou seja, algumas semanas antes do Carnaval



Vivi no sítio histórico por alguns anos e sei bem como são essas prévias sem ser oficial



Umas 15h começa o risco de assaltos, brigas e arrastões. Todos os domingos https://t.co/ZlseVpCLcw — Allan Robert (@allanrobertcm) January 9, 2023

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que militares da Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur) realizaram o policiamento ostensivo na Praça João Alfredo, local em que houve uma briga generalizada.

"Em determinado momento da noite, pessoas presentes em um estabelecimento comercial se desentenderam e iniciaram uma briga, ao tentarem intervir os policiais foram atingidos com pedras e garrafas de vidro, momento em que solicitaram apoio policial. A briga foi contida.A segurança na área é realizada através do policiamento motorizado, assim como o policiamento ostensivo na modalidade a pé, além de contar com o apoio das unidades especializadas", cita o texto.

O que diz a Prefeitura de Olinda

Tomando conhecimento do ocorrido, a Prefeitura de Olinda informou que, embora esses casos sejam de responsabilidade do governo estadual, o município, através da Secretaria de Segurança Cidadã, tem atuado em parceria e diálogo, executando ações complementares. O trabalho promove o monitoramento, por meio da Guarda Municipal, com início desde as prévias de blocos e seguindo até toda a cobertura do período carnavalesco.

Em parceria com a Ciatur, a prefeitura garantiu um reforço no policiamento ostensivo, motorizado e a pé. O objetivo é que aconteçam reuniões semanais a fim de avaliar os eventos e as necessidades de ajustar as estratégias que visem garantir a segurança da realização dos ensaios e cortejos de agremiações aos fins de semana.

Também por nota, a Prefeitura de Olinda informou que realizou, recentemente, um encontro com representantes dos transfers e condutores naturais (guias turísticos), promovendo a troca de informações sobre o calendário de cruzeiros e excursões, que contam em seu destino o Sítio Histórico da cidade.

"A finalidade é de que o planejamento da segurança esteja integrado, com a participação de todas as forças operativas da Secretaria de Defesa Social (SDS) e da Prefeitura", diz o documento.

Plano de segurança

Para garantir a segurança da população, já existe um plano de segurança para o período carnavalesco, que já está implantado e sendo seguido. Nesse plano estão incluídos uma Base Comunitária Móvel, no Alto da Sé; um Posto de Atendimento ao Turista; uma viatura com patrulhamento preventivo 24h, também no Alto da Sé; e uma viatura extra da Guarda, que permanece em Ponto Base Fixo (PBF), na Ladeira da Misericórdia e com Beco do Bajado, nos dias em que há atracação e desembarque de turistas provenientes de cruzeiros.

As medidas, que servem para coibir práticas delituosas além de garantir o bem-estar de moradores e visitantes, recebe uma atenção maior nos locais que costumam receber mais visitantes.

Veja também

Rio de Janeiro Mulheres que mataram guia de turismo a facadas pediram ajuda a ex-marido de uma delas para fugirem