SAÚDE

Insônia: cientistas apontam o exercício mais ligado à melhora do sono; saiba qual é

Estudo é uma meta-análise de 30 ensaios clínicos de meia dúzia de países, envolvendo mais de 2,5 mil participantes com distúrbios do sono

Mulher com insônia Mulher com insônia  - Foto: Freepik

Pesquisadores da Universidade Esportiva de Harbin, na China, descobriram que fazer ioga de alta intensidade, duas vezes na semana, por 30 minutos, pode ser um remédio eficaz para a falta de sono — melhor até mesmo do que caminhadas, treinamento de resistência, exercícios combinados, exercícios aeróbicos ou exercícios tradicionais chineses, como o tai chi.

O estudo é uma meta-análise de 30 ensaios clínicos randomizados de mais de meia dúzia de países, envolvendo mais de 2,5 mil participantes com distúrbios do sono em todas as faixas etárias.

Caminhar foi a segunda melhor forma de atividade física, seguida por exercícios de resistência, porém os resultados positivos foram observados em apenas 8 a 10 semanas.

Os pesquisadores, entretanto, falam que é difícil categorizar a intensidade do exercício que pode variar dependendo da técnica utilizada. A meta-análise, por exemplo, não conseguiu explicar por que a ioga pode ser particularmente benéfica para o sono, mas existem várias possibilidades.

 

Segundo os cientistas, o exercício não só aumenta a frequência cardíaca e estimula os músculos, como também regula a respiração. Pesquisas indicam que o controle da respiração pode ativar o sistema nervoso parassimpático, envolvido no "descanso e na digestão".

Alguns estudos até sugerem que a ioga regula os padrões de atividade das ondas cerebrais, o que pode promover um sono mais profundo.

“Deve-se ter cautela ao interpretar resultados de estudos sobre distúrbios do sono, dado o número limitado de estudos incluídos e as características únicas da população com distúrbios do sono”, alertam os pesquisadores da Universidade Esportiva de Harbin.

Uma outra meta-análise de 2023, por exemplo, descobriu que exercícios aeróbicos ou de intensidade média três vezes por semana são a maneira mais eficaz de melhorar a qualidade do sono em indivíduos com distúrbios do sono.

Ou seja, embora evidências robustas sugiram que exercícios em geral são benéficos para o sono, faltam estudos que comparem exercícios específicos e seus efeitos a longo prazo.

