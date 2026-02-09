A- A+

SAÚDE Insônia devido ao calor? Saiba o que comer, como ventilar a casa e outras dicas Dormir bem em noites quentes nem sempre depende de ar condicionado: mudanças nos hábitos diários e no ambiente podem fazer diferença na qualidade do sono durante o verão

As noites de verão costumam trazer um desafio comum: adormecer quando o calor é implacável. Janeiro e fevereiro combinam altas temperaturas com alta umidade, uma mistura que pode perturbar o sono e causar despertares frequentes. Embora nem sempre seja possível baixar a temperatura ambiente, existem hábitos e ajustes diários que podem ajudar você a dormir melhor e a passar pelas noites quentes com mais conforto.

Um dos pontos principais é a ventilação do quarto. Durante o dia, o ideal é manter as persianas e cortinas fechadas para evitar que o sol aqueça o ambiente. Ao cair da noite e com a queda da temperatura externa, abrir as janelas opostas cria uma corrente de ar cruzada e refresca o ar quente acumulado.

Os ventiladores podem ser aliados úteis, desde que sejam usados para movimentar o ar e não diretamente sobre o corpo durante a noite, pois isso pode causar contrações musculares ou desconforto respiratório.

A roupa de cama e o pijama também influenciam a qualidade do sono. Tecidos leves e respiráveis, como algodão ou linho, ajudam a absorver a umidade e promovem a regulação da temperatura corporal. Dormir com menos camadas de roupa, escolher lençóis de cores claras e evitar materiais sintéticos pode fazer uma diferença notável em noites muito quentes.

Até mesmo trocar o tipo de travesseiro — optando por modelos mais frescos ou ventilados — pode ajudar a reduzir a sensação de temperatura durante a noite. Comer à noite é outro fator a considerar. Refeições pesadas, gordurosas ou muito temperadas dificultam a digestão e elevam a temperatura corporal, interferindo no sono. No verão, recomenda-se optar por jantares leves e consumi-los pelo menos duas horas antes de dormir.





É importante também moderar o consumo de álcool e bebidas estimulantes como café, mate ou refrigerante de cola, pois podem perturbar os padrões de sono e aumentar a sensação de calor corporal.

A hidratação desempenha um papel crucial durante os meses mais quentes. Beber água regularmente ao longo do dia ajuda o corpo a regular a temperatura e a prevenir a desidratação, que pode causar fadiga e desconforto noturno. No entanto, é melhor evitar beber grandes quantidades de líquidos pouco antes de dormir, pois isso pode causar despertares frequentes para ir ao banheiro. Manter uma garrafa de água perto da cama permite que você se hidrate conforme necessário, sem interromper significativamente o seu sono.

Outro fator importante é a temperatura corporal antes de dormir. Atividades físicas intensas à noite aumentam o calor interno e dificultam que o corpo atinja o estado de relaxamento necessário para dormir. Portanto, é aconselhável exercitar-se no início da manhã ou no final da tarde, reservando a noite para atividades mais relaxantes. Um banho quente antes de dormir pode ajudar a baixar a temperatura corporal e criar uma sensação de alívio que favorece o descanso.

O ambiente também desempenha um papel importante. Manter o quarto arrumado, com iluminação suave e sem ruídos desnecessários ajuda a criar uma atmosfera propícia para o sono. Em noites particularmente quentes, especialistas recomendam resfriar suavemente os pulsos, o pescoço ou os tornozelos com água fria para regular a temperatura corporal.

Por fim, manter uma rotina de sono regular é fundamental, mesmo no verão. Ir para a cama e acordar em horários semelhantes ajuda a manter o relógio biológico estável, facilitando o descanso apesar do calor. Dormir bem em noites quentes nem sempre depende de ar condicionado: muitas vezes, pequenas mudanças nos hábitos diários e no ambiente podem fazer uma grande diferença na qualidade do sono durante o verão.

