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SAÚDE Insônia: saiba quando o Dayvigo, novo remédio eleito melhor por Oxford, chega às farmácias do Brasil Medicamento tem ação inédita que causa menos dependência e efeitos colaterais; previsão é que chegue ao mercado brasileiro até o início de 2027 a partir de R$ 200

O novo medicamento para a insônia Dayvigo está previsto para chegar às farmácias "entre final de 2026 e início de 2027", segundo a Eurofarma, farmacêutica responsável pela comercialização no Brasil. Em agosto, o laboratório havia compartilhado a expectativa de que o remédio, que traz um mecanismo de ação inédito, fosse disponibilizado ainda no segundo semestre deste ano.

O medicamento tem como princípio ativo o lemborexante, molécula associada a menos quadros de dependência. O remédio foi eleito por pesquisadores da Universidade de Oxford, no Reino Unido, como aquele com o melhor perfil de eficácia, aceitabilidade e tolerabilidade entre 36 alternativas para a insônia avaliadas em um estudo publicado na revista científica The Lancet.

O fármaco foi desenvolvido pela farmacêutica japonesa Eisai, mas a Eurofarma será responsável pela comercialização, promoção e distribuição em todo o território nacional. Enquanto isso, o laboratório japonês mantém a titularidade do registro sanitário e coordenação das diretrizes globais da marca.

A previsão das farmacêuticas é que o Dayvigo chegue ao mercado brasileiro com um preço médio de R$ 200,00 pela caixa com 28 comprimidos de 5 mg. A dose recomendada do medicamento é de 5 mg, no máximo uma vez por noite, alguns minutos antes de ir para cama.

A pessoa também deve ter um intervalo de pelo menos 7 horas antes do horário em que planeja despertar. A dose pode ser aumentada para 10 mg “com base na resposta clínica e tolerabilidade do paciente”, segundo o aval da Anvisa. A aprovação é apenas para adultos.

Novo mecanismo de ação

O lemborexante atua no cérebro de forma diferente dos remédios que já estão no mercado. A principal mudança é a ação no sistema da vigília. Os benzodiazepínicos e as drogas Z, usados hoje, "desligam o cérebro" de uma forma brusca ao induzir um neurotransmissor chamado GABA, que reduz a atividade no sistema nervoso. Já o lemborexante bloqueando a hipocretina, um neurotransmissor cujo papel é manter a vigília e o despertar.

—A grosso modo, o lemborexante bloqueia o que nos mantém acordado, ao contrário de outras classes, que agem induzindo o sono. Em outras palavras, essa classe impede a ação do combustível que mantém o interruptor do cérebro na posição “desperto” — resume Lucio Huebra, neurologista e médico do sono do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Uma nova opção é importante porque, desde que foram descobertos, na década de 60, os benzodiazepínicos se tornaram uma das categorias de fármacos mais vendidos, sendo utilizados também para tratamento de transtornos mentais como ansiedade e depressão, caso do clonazepam (rivotril) e do alprazolam.

Porém, com o tempo de uso, descobriu-se que esses remédios causam dependência e, a longo prazo, elevam o risco de déficit cognitivo. Além disso, quando misturados com álcool ou ingeridos em excesso, os remédios podem provocar outros problemas graves, como paradas respiratórias.

A partir dos anos 80, quando esses efeitos negativos começaram a ser relatados, começou um movimento de “desprescrição” dos remédios. Foi nesse contexto que criaram as drogas Z, como o zolpidem, também conhecidas como não-benzodiazepínicos. Elas, no entanto, também começaram a apresentar um perfil de dependência a longo prazo. Por isso, a recomendação é não usar por mais de quatro semanas.

No caso do lemborexante, os estudos clínicos até agora indicaram um perfil mais favorável, com menor risco de dependência e efeitos colaterais. Mas os especialistas reforçam que também é importante mais tempo para confirmar se de fato o remédio mantém esse perfil ao longo do tempo.

Além disso, entre as alternativas já disponíveis, existe uma droga Z que também apresenta um risco menor de dependência e deve ser priorizada: a ezopiclona. O remédio foi considerado o segundo com o melhor perfil pela revisão de pesquisadores de Oxford.

Tratamento da insônia

A Associação Brasileira do Sono (ABS) estima que duas a cada três pessoas no país têm alguma dificuldade relacionada à hora de dormir. Dados do Episono, pesquisa realizada na capital paulista pelo Instituto de Sono, revelam uma prevalência de 15% de diagnóstico formal de insônia crônica, quando as queixas ocorrem ao menos três vezes na semana e perduram por pelo menos três meses.

O tratamento inicial não envolve remédios, mas sim mudanças de hábitos, como prática de atividades físicas, redução de estímulos, como telas e cafeína, ao fim do dia, evitar álcool e tabagismo e ajustes no ambiente do quarto, rotinas conhecidas como higiene do sono.

Se essas mudanças não funcionarem, existe a Terapia Cognitivo-Comportamental para Insônia (TCC-I), considerada padrão-ouro pelas diretrizes internacionais. Ela combina técnicas que atuam nos três pilares da insônia: pensamentos disfuncionais, comportamentos inadequados e desregulação fisiológica.

Ainda assim, é alto o número de brasileiros que recorrem aos remédios. De acordo com um estudo publicado na Revista de Saúde Pública, com base em dados da última Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), do IBGE, 8,5% da população, o equivalente a cerca de 18 milhões de pessoas, usam medicamentos.

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