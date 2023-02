A- A+

internacional Inspetores da AIEA chegam ao Irã para "esclarecer ambiguidades" As negociações para retomar o acordo concluído em 2015 para limitar as atividades atômicas do Irã em troca da suspensão das sanções internacionais estão paralisadas

O Irã anunciou nesta quarta-feira (22) que vários inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) estão em Teerã para esclarecer "ambiguidades" relacionadas ao programa nuclear do país.

"Representantes da AIEA estão em Teerã e começaram a negociar, visitar e inspecionar desde ontem", disse Mohammad Eslami, chefe da Organização de Energia Atômica do Irã, após uma reunião do governo.

"As ambiguidades criadas pela opinião de um inspetor foram resolvidas ou estão em processo de resolução", acrescentou, garantindo que o Irã continua disposto a “trocar e coordenar” com a agência das Nações Unidas.

A AIEA afirmou no domingo (19) que estava em negociações com o Irã depois que a agência de notícias Bloomberg informou, com base em duas fontes diplomáticas, que os inspetores encontraram níveis de enriquecimento de urânio de 84%, muito próximos dos 90% necessários para produzir uma bomba atômica.

Esta informação, que suscitou preocupação internacional, foi desmentida pelo Irã, que garantiu que, até o momento, "não fez qualquer tentativa de enriquecimento superior a 60%".

As negociações para retomar o acordo concluído em 2015 para limitar as atividades atômicas do Irã em troca da suspensão das sanções internacionais estão paralisadas.

Elas começaram em abril de 2021 em Viena (Áustria) entre o Irã e as principais potências, mas estão paradas desde agosto de 2022 em meio a tensões crescentes.

Veja também

Carnaval 2024 Contagem regressiva: faltam 352 dias para o Carnaval 2024