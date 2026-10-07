Inspiração Mulher debate protagonismo e longevidade feminina

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A Agência Inspiração realizou neste quarta-feira (7) o Inspiração Mulher, evento que promoveu debates sobre experiências, protagonismo, autoestima e longevidade feminina.

Idealizado pelas sócias e fundadoras da agência, Camila e Eduarda Haeckel, o encontro ocorreu na sala Imax do Shopping Recife, na Zona Sul do Recife, e reuniu cerca de 300 mulheres. As organizadoras garantem que o evento chegou para ser longevo.

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"Hoje é a primeira edição do Inspiração Mulher, mais um evento autoral da Agência Inspiração, que chega para somar ao 'Inspiração Saúde', 'Inspiração Tech' e ao 'Inspiração e Arte', e a gente vai trazer temas que interessam demais para todas as mulheres", iniciou Camila Haeckel.

A proposta foi colocar o protagonismo feminino em pauta, seja nas mais diferentes fases da vida, além de abordar a importância do autocuidado.

"Temos um conteúdo muito rico e, com certeza, conforme o tema é longevidade, esse evento será longevo, trazendo muitas discussões inteligentes voltadas à dinâmica da mulher moderna e contemporânea", complementou Eduarda Heckel.

Camila Heckel, Isabela Bussade e Eduarda Haeckel comandaram o principal painel da noite - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

Saúde

A programação teve como destaque o Painel Endogastro, que trouxe a endocrinologista Isabela Bussade, referência nacional em endocrinologia, com o tema “O Futuro da Mulher: tudo o que ainda queremos viver”.

A médica abordou a importância do cuidado para a longevidade feminina e os novos olhares para a saúde e a qualidade de vida da mulher.

"Conversamos sobre a importância do protagonismo feminino amparado pela medicina. A gente tem 50% das mulheres no mercado de trabalho e elas precisam entender que, com a mudança fisiológica, como a menopausa, elas têm que ser cuidadas corretamente para continuar com a sua jornada de vida com bastante qualidade", explicou.

Longevidade

Dessa forma, a endocrinologista ressaltou os aspectos mais importantes para se ter uma vida longeva e com autonomia.

"Longevidade não é sobre beleza, é sobre músculo e cérebro, aquilo que de verdade vai nos trazer saúde. Se eu tenho uma boa reserva muscular, uma boa capacidade de locomoção, autonomia, com um cérebro que funciona bem, isso vai coroar uma longevidade com qualidade", explanou.

A endocrinologista Isabela Bussade palestrou no principal painel do Inspiração Mulher - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

"Não se trata do aspecto externo, mas sobre o que a gente tem de dentro para fora, e como a gente pode utilizar esses recursos que a nossa saúde nos traz", concluiu a médica Isabela Bussade.

O painel também teve participação do cirurgião bariátrico e metabólico, José Câmara; e do especialista em tecnologia, inovação e inteligência artificial, Teco Sodré.

Outros

A programação ainda contou com outros painéis, em formato de Ted Talk.

Mariana Wanderley, da Pernambuco Construtora, apresentou "A Chave da Independência", abordando autonomia e independência feminina; Juliana Martinelli, da Martinelli Advogados, falou sobre "Legado e Sucessão", fazendo uma reflexão sobre patrimônio, planejamento e futuro.

Inspiração Mulher lotou o Imax do Shopping Recife e recebeu um público de aproximadamente 300 mulheres - Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O evento seguiu com Mayara Borges, da Clínica Plastika, com a palestra "O Impacto da Autoestima nas Relações Pessoais e Profissionais"; e Luzia Feitosa, do Real Hospital Português, que abordou "Os Desafios da Vida Moderna e as diferentes demandas que fazem parte da rotina da mulher contemporânea".

Agência Inspiração

A Agência Inspiração começou como uma editora. Após a publicação de sete livros, entre eles o "Inspiração Recife", as sócias começaram a organizar eventos autorais.

Além do novo projeto, a agência já organizou edições do Inspiração Saúde, Inspiração Tech e Inspiração e Arte, voltados para as áreas de saúde, tecnologia e cultura, respectivamente.

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