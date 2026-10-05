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Evento Inspiração Mulher reúne especialistas em evento dedicado ao universo feminino no Recife A programação ocorre nesta quarta-feira (7), na sala Imax do Shopping Recife

A Agência Inspiração realiza nesta quarta-feira (7) o Inspiração Mulher, projeto que tem como objetivo trazer conhecimento e experiências dedicadas às diferentes fases e transformações da vida feminina.

A programação ocorrerá a partir das 19h, na sala Imax do Shopping Recife, na Zona Sul da capital pernambucana.

O evento é exclusivo para convidados e tem expectativa de reunir cerca de 300 mulheres em torno de temas como saúde, longevidade, independência, autoestima e os desafios da vida contemporânea.

O Inspiração Mulher é idealizado pelas sócias e fundadoras da agência, Camila e Eduarda Haeckel.

Camila e Eduarda Haeckel, sócias e fundadoras da Agência Inspiração. Foto: Dayvson Nunes/Divulgação.

Segundo Eduarda Haeckel, o evento vai abordar várias fases da vida da mulher, passando por temáticas importantes.

"A gente quer realmente que as mulheres vão para esse evento e consigam consumir um conteúdo de muita qualidade que vai contemplar os vários segmentos e fases das vidas delas. É um evento que a gente está realmente muito animada. Já tinha uma demanda muito grande para esse tipo de experiência", afirmou.

A programação tem como destaque o Painel Endogastro, que traz a endocrinologista Isabela Bussade, referência nacional em endocrinologia, com o tema “O Futuro da Mulher: tudo o que ainda queremos viver”.

A médica vai abordar a importância do cuidado para a longevidade feminina e os novos olhares para a saúde e a qualidade de vida da mulher.

O painel terá participação do cirurgião bariátrico e metabólico, José Câmara; e do especialista em tecnologia, inovação e inteligência artificial, Teco Sodré.

Isabela Bussade, endocrinologista, é destaque do evento Inspiração Mulher. Foto: Divulgação.

A programação, que vai durar até às 22h, ainda terá outros painéis, em formato de Ted Talk com dez minutos de apresentação.

Mariana Wanderley, da Pernambuco Construtora, apresentará "A Chave da Independência", abordando autonomia e independência feminina; Juliana Martinelli, da Martinelli Advogados, falará sobre "Legado e Sucessão", trazendo uma reflexão sobre patrimônio, planejamento e futuro.

O evento segue com Mayara Borges, da Clínica Plastika, com a palestra "O Impacto da Autoestima nas Relações Pessoais e Profissionais"; e Luzia Feitosa, do Real Hospital Português, que abordará "Os Desafios da Vida Moderna e as diferentes demandas que fazem parte da rotina da mulher contemporânea".

De acordo com Camila Haeckel, o Inspiração Mulher deve ter novas edições e fazer parte do calendário de eventos autorais da Agência Inspiração.

"A gente vai escolhendo os temas de acordo com a necessidade. Quando a gente faz cada evento, recebemos muito feedback. Então, a gente escuta muito o que o povo fala, o que chamou mais atenção, o que a gente não falou. Vamos construir isso ainda", disse.

Agência Inspiração

A Agência Inspiração começou como uma editora. Após a publicação de sete livros, entre eles o "Inspiração Recife", as sócias começaram a organizar eventos autorais.

Além do novo projeto, a agência já organizou edições do Inspiração Saúde, Inspiração Tech e Inspiração e Arte, voltados para as áreas de saúde, tecnologia e cultura, respectivamente.

"A gente costuma atuar trazendo visibilidade e relevância, tanto para essas temáticas incríveis, como também para empresas e experiências inesquecíveis", completou Eduarda Haeckel.

Serviço:

Inspiração Mulher

Data: 7 de outubro de 2026

Horário: 19h às 22h

Local: Sala IMAX – Shopping Recife

Evento restrito a convidados

Realização: Agência Inspiração

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