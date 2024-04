A- A+

Futebol Inspirada nas histórias de Bonnie e Clyde, Antônia Ribeiro lança romance "Irreversível" Livro terá lançamento oficial no dia 19 de maio, das 16h às 18h, na Livraria Jaqueira, do Recife Antigo, área central da capital pernambucana

Prestes a completar 18 anos no próximo mês, Antônia Ribeiro é uma adolescente que possui metas parecidas com as de outras jovens da mesma faixa etária. Encerrar o Ensino Médio, ingressar em uma Universidade e…escrever um livro. Tudo bem, esse último objetivo passa longe de ser algo trivial, principalmente para alguém que ainda mal chegou à fase adulta. Nos últimos três anos, a estudante se dedicou a colocar as ideias no papel. De uma “fanfic” (narrativa ficcional sobre personagens ou pessoas já existentes), a história ganhou tons originais, amadurecendo até se tornar uma obra própria, intitulada “Irreversível”, da Editoria Viseu.

“Comecei a escrever aos 15 anos, durante a pandemia, em formato de ‘fanfic’. Depois de umas 200 páginas, vi que tinha potencial para se tornar um livro de verdade, criando personagens e não com pessoas que já existem. Tive de apagar tudo que tinha feito e reescrever a história. As ideias foram saindo, com alguns elementos novos. Juntei tudo e nasceu esse livro de romance policial/psicológico”, explicou Antônia.

“A autora que mais me representa é Agatha Christie e também me inspirei nas histórias de Bonnie e Clyde (famoso casal de criminosos americanos que agiu na década de 1930). O livro também tem dois personagens principais, um casal. Ao longo dos capítulos, fui percebendo que a forma que escrevi no começo foi diferente do final porque fui amadurecendo a escrita ao longo do tempo”, completou.

O lançamento da obra será dia 19 de maio, das 16h às 18h, na Livraria Jaqueira, do Recife Antigo, área central da capital pernambucana. Também está disponível em plataformas como Amazon, Kindle (versão digital) e Google Play Livros. O livro tem 32 capítulos, com 328 páginas.

“Essa é uma história que tem bastante drama moral. Não é algo bobo, um romance comercial. Não é uma história difícil de ser lida. Sou adolescente e sei a forma como nos comunicamos no dia a dia. O livro tem dilemas e vai fazer as pessoas refletirem”, frisou.

Sinopse

“Mia Roules, uma advogada de renome em Las Vegas, conquistou todos os seus objetivos na vida, exceto um: o amor. Em meio ao cenário vibrante da cidade, ela se entrega de corpo e alma a Lewis Lok, um charmoso trapaceiro. Sem hesitação, ele a arrasta para seu mundo de jogos e ambições desmedidas. Contudo, a realidade deles sofre uma transformação drástica quando tentam fazer as pazes com um inimigo. Um furto desencadeia uma reviravolta nas vidas daquele que Lewis ama, carregando consigo a culpa de um destino irremediável. ‘Irreversível’ é uma narrativa cativante que explora como o amor cego pode manipular as ações de alguém e revela até que ponto o egoísmo e a ambição podem dominar a mente humana. Nesta história envolvente, os personagens enfrentam dilemas morais que os levarão ao limite, questionando as escolhas que fizeram e as consequências que inevitavelmente seguirão”.

