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Benefício INSS: pagamento de benefícios de outubro começa nesta segunda-feira (26); veja o calendário Pagamentos começam pelos beneficiários que recebem até um salário mínimo

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber os pagamentos referentes ao mês de outubro nesta segunda-feira (26).

Nesta primeira etapa, recebem os beneficiários que ganham até um salário mínimo e cujo número final do benefício é 1. No cartão, o dígito considerado é o último número antes do traço. Por exemplo, se a numeração for 2481-9, o número utilizado para consultar o calendário de pagamentos é o 1.

Os pagamentos seguem o cronograma do calendário divulgado pelo INSS. Para consultar o número do benefício, o segurado pode acessar o extrato disponível no aplicativo ou site Meu INSS.

Calendário de pagamentos do INSS (Até um salário mínimo)



Final do cartão / Data de pagamento



1 26 de outubro

2 27 de outubro

3 28 de outubro

4 29 de outubro

5 30 de outubro

6 3 de novembro

7 4 de novembro

8 5 de novembro

9 6 de novembro

0 9 de novembro



Calendário de pagamentos do INSS (Acima de um salário mínimo)



Final do cartão / Data de pagamento



1 e 6 3 de novembro

2 e 7 4 de novembro

3 e 8 5 de novembro

4 e 9 6 de novembro

5 e 0 9 de novembro



Como obter mais informações?

Em caso de dúvidas sobre o pagamento, os beneficiários podem entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

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