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Benefício

INSS: pagamento de benefícios de outubro começa nesta segunda-feira (26); veja o calendário

Pagamentos começam pelos beneficiários que recebem até um salário mínimo

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Pagamentos do INSS de outubro iniciam nesta segunda(26)Pagamentos do INSS de outubro iniciam nesta segunda(26) - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber os pagamentos referentes ao mês de outubro nesta segunda-feira (26).

Nesta primeira etapa, recebem os beneficiários que ganham até um salário mínimo e cujo número final do benefício é 1. No cartão, o dígito considerado é o último número antes do traço. Por exemplo, se a numeração for 2481-9, o número utilizado para consultar o calendário de pagamentos é o 1.

Os pagamentos seguem o cronograma do calendário divulgado pelo INSS. Para consultar o número do benefício, o segurado pode acessar o extrato disponível no aplicativo ou site Meu INSS. 

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Calendário de pagamentos do INSS (Até um salário mínimo)

Final do cartão / Data de pagamento

1    26 de outubro
2    27 de outubro
3    28 de outubro
4    29 de outubro
5    30 de outubro
6    3 de novembro
7    4 de novembro
8    5 de novembro
9    6 de novembro
0    9 de novembro

Calendário de pagamentos do INSS (Acima de um salário mínimo)

Final do cartão / Data de pagamento   

1 e 6    3 de novembro
2 e 7    4 de novembro
3 e 8    5 de novembro
4 e 9    6 de novembro
5 e 0    9 de novembro

Como obter mais informações?

Em caso de dúvidas sobre o pagamento, os beneficiários podem entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

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