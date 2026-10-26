INSS: pagamento de benefícios de outubro começa nesta segunda-feira (26); veja o calendário
Pagamentos começam pelos beneficiários que recebem até um salário mínimo
Beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começaram a receber os pagamentos referentes ao mês de outubro nesta segunda-feira (26).
Nesta primeira etapa, recebem os beneficiários que ganham até um salário mínimo e cujo número final do benefício é 1. No cartão, o dígito considerado é o último número antes do traço. Por exemplo, se a numeração for 2481-9, o número utilizado para consultar o calendário de pagamentos é o 1.
Os pagamentos seguem o cronograma do calendário divulgado pelo INSS. Para consultar o número do benefício, o segurado pode acessar o extrato disponível no aplicativo ou site Meu INSS.
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Calendário de pagamentos do INSS (Até um salário mínimo)
Final do cartão / Data de pagamento
1 26 de outubro
2 27 de outubro
3 28 de outubro
4 29 de outubro
5 30 de outubro
6 3 de novembro
7 4 de novembro
8 5 de novembro
9 6 de novembro
0 9 de novembro
Calendário de pagamentos do INSS (Acima de um salário mínimo)
Final do cartão / Data de pagamento
1 e 6 3 de novembro
2 e 7 4 de novembro
3 e 8 5 de novembro
4 e 9 6 de novembro
5 e 0 9 de novembro
Como obter mais informações?
Em caso de dúvidas sobre o pagamento, os beneficiários podem entrar em contato com a Central de Atendimento do INSS pelo telefone 135. O serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.