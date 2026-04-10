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INSS realiza mutirão com mais de mil vagas de atendimento em Pernambuco neste fim de semana

Ação acontece no sábado (11) e domingo (12) no Recife, Caruaru, Garanhuns, Petrolina e Serra Talhada

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Nordeste concentra o maior volume de vagas do paísNordeste concentra o maior volume de vagas do país - Foto: Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promove, neste sábado (11) e domingo (12), um mutirão nacional para agilizar a concessão de benefícios.

Em Pernambuco, a mobilização oferece mais de mil oportunidades para a realização de perícias médicas e avaliações sociais, etapas obrigatórias para quem aguarda a liberação de pagamentos. O estado integra o esforço do Nordeste, que é a região com maior oferta no Brasil, somando mais de 10 mil vagas.

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No Recife, o destaque é a agência da Encruzilhada, na Zona Norte, que disponibilizou 1.180 perícias médicas.

No Agreste, Caruaru terá 265 atendimentos periciais, e Garanhuns contará com 120. Já no Sertão, as cidades de Petrolina e Serra Talhada somam 70 vagas voltadas para avaliações sociais.

As perícias serão realizadas tanto no formato presencial quanto por meio da "Perícia Conectada", modalidade de teleatendimento que utiliza a tecnologia para suprir a carência de médicos peritos em determinadas localidades.

A iniciativa faz parte de uma estratégia nacional para reduzir a fila de espera e dar mais celeridade aos processos de segurados que dependem da análise técnica para receber seus direitos.

Confira a distribuição de vagas em Pernambuco:
Recife (APS Encruzilhada): 1.180 perícias médicas.
Caruaru: 265 perícias médicas.
Garanhuns: 120 perícias médicas.
Petrolina e Serra Talhada: 70 avaliações sociais.

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