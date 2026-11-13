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PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS e MPS ofertam 1.670 vagas para perícias médicas e avaliações sociais em Pernambuco Atendimentos serão promovidos presecialmente neste sábado (14) e domingo (15)

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e o Ministério da Previdência Social (MPS) ofertam, neste sábado (14) e domingo (15), um total de 1.670 vagas de atendimento presencial em Agências da Previdência Social em Pernambuco.

Os serviços serão destinados à realização de perícias médicas e avaliações sociais. Já os atendimentos deverão ser previamente agendados pelo site oficial, pelo aplicativo Meu INSS ou por ligação para a Central 135.

Em agências em que forem disponibilizados agendamentos apenas de perícia médica, haverá a presença de assistentes sociais para dar suporte.

Perícia Médica

Serão 1.370 perícias médicas realizadas em quatro munícipios do estado, sendo 700 em Caruaru, no Agreste; 160 em Petrolina, no Sertão; 75 em Serra Talhada, Sertão; e 435 em Recife, sendo 215 no bairro do Pina, 160 no bairro da Encruzilhada e 60 em Areias.

Pernambuco (1.370 vagas): APS Caruaru (700), Recife-Pina (215), Recife-Encruzilhada (160), Petrolina (160), Serra Talhada (75) e Recife-Areias (60).

Avaliação Social

Já a avaliação social será contemplada com 300 vagas distribuídas pela Região Metropolitana do Recife (RMR), sendo 80 em Areais; 80 no Corredor do Bispo; 80 no Pina; 60 em Casa Amarela.

*Com informações da Secretaria de Comunicação Social

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