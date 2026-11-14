Instabilidade elétrica após ataques cortou energia em usinas nucleares na Ucrânia

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A instabilidade da rede elétrica ucraniana diante de ações militares resultou em várias reduções de potência de algumas unidades operacionais em usinas nucleares (NPPs) na Ucrânia esta semana, afirmou o Diretor-Geral da Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA), Rafael Mariano Grossi, em nota.



A equipe da IAEA, em Chernobyl, relatou que variações na rede elétrica ativaram automaticamente geradores a diesel de emergência para várias instalações dentro da zona de exclusão no início desta semana. Já na Usina Nuclear de Zaporizhzhya (ZNPP), toda a energia externa foi perdida por mais de 12 horas em 8 de novembro.



Segundo a IAEA, essa foi a vigésima sétima perda completa de energia externa na ZNPP desde o início do conflito. Desde o final de março, a ZNPP tem dependido de uma única linha de energia externa, a Ferosplavna-1.



"Seria difícil para mim exagerar minha preocupação com a rede elétrica na Ucrânia e seu impacto na segurança nuclear. Essas preocupações são ainda mais exacerbadas à medida que as temperaturas continuam a cair e o inverno se instala", disse Grossi.



A agência informou ainda que um funcionário da ZNPP morreu em um ataque de drone em 9 de novembro e outro faleceu em uma explosão em 10 de novembro. Um terceiro funcionário da Usina Termelétrica de Zaporizhzhya (ZTPP) também foi morto por um drone.



No início desta semana, a equipe da IAEA na ZNPP foi informada que o transformador de backup perto da ZTPP, que havia sido reparado sob o oitavo cessar-fogo localizado facilitado pela IAEA, foi mais uma vez destruído pela atividade militar.



A atividade militar continuou a ser relatada em torno de outros locais nucleares da Ucrânia esta semana. No total, 161 alarmes de ataque aéreo foram constatados, enquanto numerosos drones foram detectados nas proximidades das NPPs, incluindo 91 perto do local de Chornobyl, um dos quais estava a 2 quilômetros da Instalação Centralizada de Armazenamento de Combustível Usado na Zona de Exclusão de Chornobyl. No local do Sul da Ucrânia, 27 drones foram detectados, incluindo um a cerca de 350 metros do local.



*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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