Instagram começa a emitir alerta para adolescentes largarem seus celulares e irem dormir

O sono é importante, principalmente para os jovens. Pensando nisso, a Meta está lançando novos alertas noturnos que aparecerão quando os adolescentes passarem mais de 10 minutos no Instagram após as 22h. A notificação será destinada àqueles que estiveram trocando mensagens no Direct Messages ou assistindo a vídeos Reels tarde da noite.

Os alertas lembrarão os adolescentes de que já é tarde e os incentivarão a fechar o aplicativo para irem dormir. Segundo um porta-voz da Meta, o Instagram ativará os lembretes após as 22h, horário local, para alguns usuários. Reportagem do g1 indica que o alerta passou a ser emitido no Brasil desde a última quinta-feira, dia 18.

Por se tratar de uma sugestão, se preferir, o jovem pode ignorar a mensagem e continuar usando a rede social até altas horas da madrugada.

As notificações noturnas são o recurso mais recente a ser introduzido pela Meta no conjunto de controles parentais. De acordo com a NBC News, em junho, a empresa anunciou pela primeira vez que estava desenvolvendo novos recursos para ajudar os pais a gerenciar o tempo de tela e a atividade dos filhos em suas plataformas.

A empresa vem introduzindo gradualmente mais dessas ferramentas nos últimos seis meses. No dia 9 deste mês, a Meta anunciou que restringiria o que os menores de idade veem em seus feeds do Facebook e do Instagram. As novas configurações reduzirão o volume de conteúdo sensível ao qual adolescentes e crianças são expostos em seus aplicativos.

Antes disso, na segunda metade de 2023, a empresa de Mark Zuckerberg instituiu um conjunto de ferramentas de supervisão parental, incluindo a capacidade de os pais verem o tempo que seus filhos passam no Facebook, Messenger e Instagram; uma opção para agendar intervalos; acesso à lista de contatos bloqueados dos adolescentes; e app no modo silencioso que restringe notificação, envia respostas automáticas e sinaliza que o usuário não está disponível.

Em dezembro passado, a Meta finalmente cumpriu sua promessa de anos de estabelecer protocolos padrão de criptografia de ponta a ponta para seus mais de um bilhão de usuários globais do Messenger e do Facebook.

