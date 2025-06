Instalação artística alerta sobre os perigos da emergência climática na sede da Compesa

A- A+

Durante todo o mês de junho, período em que se realiza a campanha do Junho Verde pela preservação do meio ambiente, a Compesa receberá a instalação artística “Planeta no Limite – Emergência Climática”. O espaço imersivo chama o público a refletir e vivenciar os impactos causados pela crise climática.

A instalação será inaugurada nesta quinta-feira (5), no Dia Mundial do Meio Ambiente, e estará disponível até o dia 30 de junho. Ela ficará na sede da Compesa, em Santo Amaro, bairro da Zona Norte do Recife.

A entrada é gratuita para todo o público, especialmente aos estudantes da rede pública e privada. As visitas devem ser agendadas por meio do telefone (81) 99488-5059.

O projeto é composto por três ambientes que apontam diferentes emergências climáticas: calor extremo, inundações e a responsabilidade individual em meio a crise ambiental.

Na primeira parte da iniciativa, os visitantes serão convidados a passar por um túnel com um cenário impactante e o planeta em chamas. Com uma temperatura mais elevada, a presença de luzes alaranjadas acompanha o cheiro de queimado no ar e sons de notícias relacionadas aos incêndios florestais.

Em seguida, será abordado o cenário das chuvas intensas que causam enchentes e desabamentos em áreas de risco. O público receberá capas de chuva e guarda-chuvas para atravessar o cenário que conta com o barulho de tempestades e goteiras.

Por fim, a última etapa reserva um momento de reflexão aos participantes e estimula uma maior consciência ambiental em meio às emergências climáticas.

O espaço convidará os participantes a sentirem os perigos das crises causadas pelas inundações. Foto: Aluísio Moreira

“Queremos que cada pessoa sinta, ouça com atenção e enxergue com clareza a urgência climática. Porque não existe jogar ‘fora’: tudo o que descartamos permanece neste mesmo planeta, que é a nossa única casa. “Planeta no Limite” propõe mais do que uma visita, é um convite à transformação individual e coletiva diante da crise climática. Esta instalação é mais que um túnel, é um espelho da nossa realidade e um alerta urgente”, destaca o diretor de Engenharia e Sustentabilidade da Compesa, Douglas Balduíno.

Serviço

Instalação “Planeta no Limite – Emergência Climática”

Local: Av. Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro, Recife - PE, 50040-905

Data: 5 a 30 de junho

Mais informações: Agendamento via telefone (81) 99488-5059



Semana do Meio Ambiente

A Compesa ainda fará outras ações durante esta semana. Com o objetivo de promover um maior consumo de alimentos orgânicos, uma feira agroecológica será realizada nesta quinta-feira (5), a partir das 15h30, na sede da Companhia, em Santo Amaro.

A tarde também contará com apresentações culturais e espaços interativos voltados ao público interno e visitantes.

Outra atração será a exposição “Viveiros Florestais e sua importância para os recursos hídricos”, que contará com a participação da Turminha Compesa, abordando de forma lúdica e educativa a relação entre reflorestamento e preservação da água.

O público também poderá participar de um Quiz Ambiental, com perguntas sobre sustentabilidade e meio ambiente, e receber mudas ornamentais como brinde pela participação.

Veja também