Instalação de painel feito por crianças lembra o Dia Mundial de Conscientização do Austismo

Criado com a colaboração de meninos e meninas assistidos pela Associação Mães e Anjos Azuis, um painel será montado na sede da instituição, no bairro de Areias, Zona Oeste do Recife, para marcar o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, celebrado nesta terça-feira (2)



A inauguração do painel, que tem à frente o arte-educador e grafiteiro Felipe Fil, será às 17h desta terça e ganhará uma iluminação especial.



Além da instalação do painel, a instituição, que atende crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), programou uma série de ações para lembrar a data ao longo deste mês.



No próximo dia 14, a associação fará a 7ª Caminhada da Conscientização do Autismo pelas ruas de Areias. A concentração será às 15h30 na Praça dos Heróis da Restauração, com direito à apresentação de canções infantis pelo músico “Tio Maurício”, que dá oficinas como voluntário na associação.

De lá, as crianças e adolescentes farão o percurso num trenzinho, tipo Maria Fumaça, até a Praça Eduardo Cardoso (Praça do Mariano).

Já entre os 20 deste mês e 11 de maio, haverá o curso introdutório de Treinamento Parental para o Estímulo do Desenvolvimento de Habilidades de crianças e adolescentes com TEA.

Participam a educadora física Júlia Deysielle, especialista em educação especial inclusiva; a psicopedagoga Luciane Paes, especialista em Neurociência da Educação e a psicóloga Mariah Barbosa, especialista em TEA, com ênfase nas intervenções comportamentais, especialização em ABA e Estratégias Naturalistas, aplicadora ABA e atendente terapêutica; Erica Moura, mãe atípica, neuropsicopedagoga voluntária na Associação Mães e Anjos Azuis, Especialista em TEA e Educação Especial Inclusiva e aplicadora ABA.



Para fechar as celebrações do Mês da Conscientização do Autismo, no próximo dia 27, a instituição lançará cartilha de orientações voltada para pessoas com o transtorno e seus familiares.



A associação

Criada há pouco mais de três por um grupo de mães de crianças com autismo do bairro de Areias, a Associação Mães e Anjos Azuis dá suporte a famílias e atendimento a suas crianças e adolescentes com TEA e funciona na rua Guaraci, 179, na comunidade do Caçote.



A organização não governamental sobrevive exclusivamente de doações. As doações podem ser feitas através de PIX, cuja chave é o CNPJ 42.254.447/0001-37

