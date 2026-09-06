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trânsito Instalação de postes em trecho da BR-101 em Paulista interdita faixa neste domingo (6) Serviço é realizado pela Neoenergia e conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal

A instalação de postes no km 56 da BR-101, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife, deixa uma faixa interditada neste domingo (6).

O serviço é realizado pela Neoenergia, que conta com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para organizar o tráfego no sentido Abreu e Lima.

De acordo com a PRF, a previsão é de que a conclusão ocorra às 17h.

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