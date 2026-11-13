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Rec'n'Play

Instalação no Rec'n'Play propõe que ruas do Recife celebrem mulheres

Única via do centro histórico com nome feminino recebe ação

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Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival começou na última quarta-feira (11)Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival começou na última quarta-feira (11) - Foto: Rodrigo Garcia/Divulgação

No Recife Antigo, apenas a Rua Dona Maria César tem nome de mulher. A homenageada lutou na Insurreição Pernambucana, um movimento de resistência em que colonos luso-brasileiros, indígenas e negros se uniram para expulsar os holandeses da Região Nordeste.

É nessa rua que uma instalação convida a população a renomear as ruas do Recife, propondo a celebração de mulheres que fizeram ou ainda fazem história na cidade.

Chamada de Tudo Nasce do Encontro, a iniciativa montada pela organização civil Massapê, pelo Coletivo GRU (Nantes) e pela Universidade Federal de Pernambuco vai funcionar durante o festival de inovação e tecnologia Rec’n’Play.

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Organizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival começou na última quarta-feira (11) e termina neste sábado (14) no centro histórico de Recife, com programação gratuita, mediante inscrição prévia. 

Homenagem
Quem interagir poderá escrever em uma fitinha o nome de uma mulher a ser homenageada. Depois, essa tira será amarrada no pavilhão erguido na Rua Dona Maria César.

A diretora-executiva do Massapê, Marina Mergulhão, contextualizou que menos de metade das ruas do Recife têm nomes de mulheres.

"Tem até uma coisa engraçada: na placa da Rua Dona Maria César, ela é identificada apenas como esposa de João Fernandes Vieira [uma figura histórica da Insurreição Pernambucana]. Então, estamos fazendo esse convite para uma reflexão, para entendermos quem são essas mulheres e como elas estão associadas”.

Além do convite para escrever o nome de mulheres que deveriam ser homenageadas nas ruas do Recife, o espaço também planejou outras duas ativações. Uma delas é o Laboratório Urbano e Sonoro Nantes-Recife, onde se pode caminhar com um fone de ouvido que reproduz os sons da cidade.

A outra ativação foi chamada de Cada Mulher um Mapa e busca mapear as mulheres que estão circulando por Recife, para saber de onde elas vêm, onde elas trabalham e que lugares da cidade elas gostariam de conhecer.

“Os deslocamentos que são feitos para levar as crianças e pessoas idosas a um posto de saúde, a um espaço público ou a uma creche também ordenam a cidade, e a gente precisa pensar sobre essa perspectiva para redesenhá-la de forma a acolher essas vivências e essa dinâmica do dia-a-dia das mulheres”, explicou a diretora da organização.

Tecnologia social
Outras atividades propostas pelo festival incluem uma roda de conversa e uma oficina para o público aprender a transformar materiais reaproveitados em peças artesanais, com mulheres da cooperativa Palha de Arroz, além de uma oficina de bordado.

“Todas as atividades foram construídas por mulheres, na verdade. O local foi construído em um formato de canteiro aberto, e a ideia é que ele seja um espaço de encontro”, afirmou Marina.

Segundo ela, o Rec’n’Play pauta a importância de outras tecnologias que são fundamentais para a construção do país, como a tecnologia social.

“A tecnologia digital, muito pautada aqui no Rec-n-Play, merece toda atenção e discussão, porque estamos vivendo em um mundo digital. Mas a gente precisa entender também a tecnologia social, ancestral e de base comunitária, uma tecnologia realizada por pessoas que, muitas vezes, não vão ter acesso à tecnologia digital, mas que estão desenvolvendo soluções e processos que dinamizam o dia-a-dia da comunidade. Então, estamos aqui pautando isso”.

*A repórter viajou a convite da organização do Rec’n’Play.

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