Instalações de energia na Rússia atingidas por ataques de drones ucranianos; vídeo

Ataques com drones provocaram incêndios em instalações de energia da região de Smolensk, oeste da Rússia, a 400 km da fronteira com a Ucrânia, informou o governador regional Vasili Anokhin.

"Nossa região foi novamente alvo de ataques de drones ucranianos", escreveu o governador no Telegram, acrescentando que a ação não deixou vítimas. "Incêndios eclodiram após ataques inimigos a locais de infraestrutura energética civil", afirmou. O Ministério de Situações de Emergência da Rússia enviou equipes de emergência à região.

Oil refinery in Smolensk saying 'no worries, everything's under control' pic.twitter.com/khGN9B79IC